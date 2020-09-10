美國女星莎賓娜·卡本特(Sabrina Carpenter)留著一頭性感金髮，甜美脫俗的長相令人過目不忘，她過去曾主演迪士尼原創影集「女孩看世界」(Girl Meets World)當中的 Maya Hart，隨後更發行首張單曲「Can't Blame A Girl For Trying」，堪稱多才多藝的美少女。

外貌早熟的莎賓娜，其實是1999年出生的新生代女星，正值青春洋溢的21歲，她時不時就會在社群平台上發出美照和粉絲互動，相當懂得經營自己，近日，她穿上火辣的比基尼現身叢林，更穿上白色的百褶迷你裙，小露性感展現滿滿少女感。

在 Instagram 查看這則貼文 Sabrina Carpenter（@sabrinacarpenter）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 15 日 下午 12:51 張貼

高顏值的莎賓娜先前登上少女媒體「Teen Vogue」，拍攝一系列夏日少女寫真，可發現身高152cm的她時常以「下身失蹤」穿搭出場，透過大方秀出辣腿來轉移焦點，簡單穿出修長的身材。

在 Instagram 查看這則貼文 Sabrina Carpenter（@sabrinacarpenter）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 下午 4:43 張貼

從莎賓娜的穿搭中，也可以發現今年必備的平口背心！她單穿背心搭配比基尼泳褲，展現緊緻纖腰及腹肌，粉絲們看了紛紛直呼：「莎賓娜是辣妹」、「超級美女」、「身材是女神」、「太強大了」等。