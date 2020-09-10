2020年春季，Anna Sui睽違20年推出了全新保養系列：芍藥植萃保養系列，著重於肌膚因各種天氣、身體狀況的改變而出現的問題及情緒，並及時補充相對應的天然植萃營養成分，有如進行肌膚專屬的食療養生術，讓保養變得更好玩，且更有自信！

其中四款吸睛度十足的精華露: 高麗蔘激活精華露、薄荷毛孔緊緻精華露、和昆布保濕精華凝露、綠茶平衡精華露，精選植萃營養成分搭配適合不同膚況問題的獨特質地，好用到讓Anna Sui鐵粉蒐集慾望大開，上市至今屢屢出現一次購入就買齊四瓶精華露的現象，甚至許多粉絲紛紛敲碗，希望能有輕裝版的小精華露，可以在小旅行時隨身呵護瞬變的膚況。

ANNA SUI芍藥植萃保養系列著重於肌膚因各種天氣、身體狀況的改變而出現的問題及情緒，並及時補充相對應的天然植萃營養成分。（圖／品牌提供）

日商奧碧虹化妝品總經理陳靜怡表示，為了回應廣大Anna Sui鐵粉的心願，特別與總公司爭取引進「芍藥植萃發光肌限量盒」，內含四款精華露輕裝版，並裝裹於芍藥植萃紀念鐵盒中，極具收藏價值，只要一盒就能應援每日肌膚狀況的改變，隨時幫肌膚造光，讓肌膚變身燈泡般發光透亮。

「芍藥植萃發光肌限量盒」含四款精華露輕裝版。（圖／品牌提供）

受到東方食療「藥食同源」的概念所啟發，芍藥植萃系列蒐羅食療級的天然植物並萃取其精華，針對肌膚隨時出現的問題立即補充來自天然植萃的營養成分，透過「前導、補充植萃營養、封存養分」的燈泡肌養膚三步驟，讓美肌五大指標「澎、彈、水、嫩、亮」一次到位，膚況變身發光燈泡般迷人。