想要無時無刻當個香香公主，又覺得香水的味道太重？香精濃度低、香氛結構單純的身體用香氛噴霧，少了一般香水的濃郁嗆鼻味，噴了以後香得自然不做作，吸引越來越多女孩轉身入坑。
NARUKO全新推出瓶身小巧方便攜帶的「真理之香身體保濕噴霧」，精心特調香民必收的草本、花果及茶萃3種不敗真理香調，並加入高效保濕涵水配方，讓身體不只香更水嫩！除了依心情、場合任選一種香調使用，展現清新、俏甜、知性不同個性之外，也可隨選兩種香味搭配疊噴，營造多變迷人氣味層次，或噴灑在衣服上、房間內消除惱人異味，隨時隨地都香氣飄飄！
三支商品皆添加玻尿酸、海藻糖及取自法國布列塔尼森林中、含豐富礦物質及多醣體的仙境山泉水，為肌膚滋潤保濕，同時選用生長在阿爾卑斯山脈上的稀有植物高山黃芩萃取，同步補給舒緩安撫能量，建構長效的涵水撫潤屏障，肌膚當然乖乖不鬧乾荒。
NARUKO真理之香身體保濕噴霧，不只能用在身體肌膚、衣服或空間，也可當髮香噴霧使用，使用時記得要避開頭皮，噴灑在頭髮中段跟髮梢處，讓髮絲在不經意時也飄逸迷人氣息，還能消除尷尬異味，轉身撥髮都香香！
▍活動
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★抽獎活動參加方式：
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★獎品內容 ｜ NARUKO真理之香身體保濕噴霧*1組
★公佈時間 ｜ 2020/9/17
★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。
★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。
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