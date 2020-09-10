想要無時無刻當個香香公主，又覺得香水的味道太重？香精濃度低、香氛結構單純的身體用香氛噴霧，少了一般香水的濃郁嗆鼻味，噴了以後香得自然不做作，吸引越來越多女孩轉身入坑。

NARUKO全新推出瓶身小巧方便攜帶的「真理之香身體保濕噴霧」，精心特調香民必收的草本、花果及茶萃3種不敗真理香調，並加入高效保濕涵水配方，讓身體不只香更水嫩！除了依心情、場合任選一種香調使用，展現清新、俏甜、知性不同個性之外，也可隨選兩種香味搭配疊噴，營造多變迷人氣味層次，或噴灑在衣服上、房間內消除惱人異味，隨時隨地都香氣飄飄！

「綠野仙蹤」具緊緻、修護功效的積雪草萃取，搭配可舒緩肌膚不適、保濕水嫩的蘆薈萃取，加持肌膚平滑彈性；清新的草本植物香氣，噴灑之後宛如置身在綠意盎然的晨光森林裡，自帶脫俗的女神仙氣。（圖／品牌提供）

三支商品皆添加玻尿酸、海藻糖及取自法國布列塔尼森林中、含豐富礦物質及多醣體的仙境山泉水，為肌膚滋潤保濕，同時選用生長在阿爾卑斯山脈上的稀有植物高山黃芩萃取，同步補給舒緩安撫能量，建構長效的涵水撫潤屏障，肌膚當然乖乖不鬧乾荒。

「荒野玫瑰」以黑玫瑰萃取及富含多酚、維他命C的黑醋栗萃取，幫助舒緩保濕及改善黯沉，沁涼配方則賦予肌膚清爽感受；花果植萃的完美融合，特調出甜美中又帶有獨特個性的香氣，一噴瞬間散發氣場無敵的俏甜女孩魅力。（圖／品牌提供）

NARUKO真理之香身體保濕噴霧，不只能用在身體肌膚、衣服或空間，也可當髮香噴霧使用，使用時記得要避開頭皮，噴灑在頭髮中段跟髮梢處，讓髮絲在不經意時也飄逸迷人氣息，還能消除尷尬異味，轉身撥髮都香香！

「品茗詩人」香氣馥郁的紅茶萃取，加上淡雅的綠茶萃取，雙重茶香營造出文青感十足的知性沉靜氛圍，舒心而療癒，讓人回歸平和純淨；當中的兒茶素配方能提升對外防禦力，調理健康肌質及改善膚色不勻，煥發晶透勻亮。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ NARUKO真理之香身體保濕噴霧*1組

★公佈時間 ｜ 2020/9/17

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