性感微辣的「內衣外穿」風潮在近年越來越流行，不只在夏天可以大展身材，其實在涼涼的初秋更是適合，穿對了包準回頭率超高！今天就請來「內衣界最辣闆娘」蔓綾來傳授如何讓內衣成為穿搭的一部分，各位女性朋友們請不要害羞～大膽穿出門就對了！

身高158cm的蔓綾擁有32E、26、36的惹火三圍，身材極好的她深知怎麼穿最能凸顯女性魅力，尤其從她的穿搭中，可發現剛剛好的露肌感是關鍵！擅長駕馭美式休閒風的她表示，「在設計時都希望內衣不只是內衣！」透過不同搭法，展現多變的性感樣貌。

最辣E級闆娘親授「內衣外穿」小心機 露肌感是性感關鍵（圖／Angel Chiu蔓綾提供）

首先是辣妹必收的「短版上衣」（Crop Tops），從歐美街拍名人身上，及各大品牌秀場頻繁出現的機率就能知道有多紅！露腰元素一年不分四季都可以穿出場，蔓綾就在超迷你短T、時髦的露肩裝中，都穿上了蕾絲款內衣，讓優雅的細節成為穿搭上的小心思。

在 Instagram 查看這則貼文 HER & NOW（@herandnowofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 下午 9:21 張貼

尤其在搭配低胸款上衣的時候，事業線上方的空間最是亮點，而胸下到肚臍中間的部分也是，在這兩大部位點綴上細緻蕾絲超高招！她表示，「其實連一般休閒服飾也都能做搭配，蕾絲有好多可能性！」對於不敢直接單穿的女生，可以外罩薄紗，微透的效果更是性感小心機。

最辣E級闆娘親授「內衣外穿」小心機 露肌感是性感關鍵（圖／Angel Chiu蔓綾提供）

但該怎麼挑選適合自己的內衣呢？首先最欠收的絕對是粉嫩的「PYRAMID」系列，連蔓綾都大讚是「一件美到超乎想像的內衣」，從肩帶到色澤都是完美的黃金比例，高質感豆沙粉絕對不能錯過，不僅可以外穿、內搭，甚至運動上瑜珈等各種場合都超搭，就像女孩們一般，有許多的可能性。

最辣E級闆娘親授「內衣外穿」小心機 露肌感是性感關鍵（圖／Angel Chiu蔓綾提供）

如果是熱愛浪漫的法式內衣，又擔心不夠堅挺的女孩們，則別錯過蕾絲款的「UNIVERSE」！以整件精緻睫毛蕾絲打造，加了鋼圈之後可讓美胸更穩更有安全感，肩帶和襯墊都可自由調整，希望乳量激增的人必收！同時更有一系列的雙緊帶丁字褲，惹火剪裁真的會讓人看了受不了呀～

最辣E級闆娘親授「內衣外穿」小心機 露肌感是性感關鍵（圖／Angel Chiu蔓綾提供）

屁屁偏肉的女性則是一定試試看中高腰火辣小褲，採取高衩設計，介於內褲與丁字褲之間的巴西式剪裁，最能襯托出S型好身材，一穿就有翹臀！性感度滿分，堪稱辣妹必備款。

最辣E級闆娘親授「內衣外穿」小心機 露肌感是性感關鍵（圖／Angel Chiu蔓綾提供）

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