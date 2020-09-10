過往每年九月是國際一線精品秋冬秀的時間，但受疫情影響，今年許多精品VIP取消了出國看秀的計畫。台北101繼七月舉辦「國際腕錶珠寶展」，獲得高端客戶一致好評後，特別在九月週年慶期間，將邀請VIP近距離接觸國際時裝秀等級服飾商品，讓VIP們不必出國，也能享有尊榮級鑑賞服務。

今年週年慶時間為9/10(四)~10/11(日)，台北101將以「華麗時裝週」為主題，結合館內各知名品牌，精心打造出與紐約、米蘭、巴黎、倫敦等時尚都市同樣級別的華麗時裝週氛圍，並精選2020館內超過千件獨家限量或首賣的熱銷品項，讓民眾選購更輕鬆。台北101也首度結合所有合作銀行信用卡參與周年慶活動，全館店家周年慶期間同享滿5,000元送500元；國際珠寶/精品指定店家享滿50,000元送3,500元優惠。聯名卡卡友更享有史上最高18%回饋！

【Showroom @ Taipei 101 華麗時裝週 鑑賞服飾商品零距離】

【知名品牌推專屬限量商品 攻佔高消費市場】

為呼應台北101週年慶，不少知名品牌均推出專屬限量商品，Van Cleef & Arpels就推出101獨家款Sweet Alhambra腕錶，運用K金打造錶殼，孔雀石製作錶盤，再運用DEF、IF至VVS級鑽石襯飾內部，散發翻玩色彩的知性魅力。同樣屬於奢華鐘錶品牌的Breguet則推出2020年新款腕錶，分別是設計細膩，精湛演繹海洋神秘美感的Marine航海系列Haute Joaillerie Poseidonia 9509高級珠寶腕錶，以及散發成熟紳士氣息的Classique 7137 經典系列月相腕錶，Breguet最經典的設計元素，如面盤上的雕花、錢幣紋路外圈以及月亮圖案等，在這款腕錶上都看得到，101百貨邀請民眾親臨現場體驗工藝設計美學的魅力。

知名品牌VCA、PRADA、BURBERRY等也利用台北101週年慶推出獨家新品(圖/業者提供)

至於大家比較熟悉的知名品牌如Burberry與Prada也都有新作品推出，Burberry新款童裝將在週年慶期間亮相，造型設計上，採用經典色調與格紋設計，讓小朋友在穿搭外觀上，呈現出典雅的英倫時尚風；Prada則推出質感與時尚兼具的獨家限定款Diano Soft 牛皮手提包，均打算趁著活動檔期，攻佔高消費市場。

台北101今年與Gogoro聯手推出限量版紀念小熊，預計將吸引民眾瘋搶(圖/業者提供)

【台北101聯手Gogoro 推出運動風週年慶紀念小熊】

台北101今年與科技創新形象鮮明的品牌Gogoro合作，推出全球獨家第17代紀念小熊「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」。身穿白色帽T的灰色絨毛紀念小熊，由環保回收紗線製成，只要全館單日消費滿50,000元，即可獲贈1隻，限量2,020隻，只送不賣。另外還推出「隱藏版」黑色帽T小熊，限量30隻！只要於週年慶期間在Gogoro Eeyo™ 台北101 概念店上購買任一車款，即贈送一隻，送完為止。