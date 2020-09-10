台灣女星鮪魚（徐瑋吟）近日趁著好天氣帶愛狗出門，更大方分享「狗奴日常」，她表示，「沒工作的日子就是找地方帶䉽䉽（愛犬）去玩」，不忘拍起寵物寫真，對於一身造型，她寫下：「彩色公園當然要穿點鮮豔的搭配一下」，照片中，鮪魚頂著亮黃色鴨舌帽，身穿黑色的平口罩杯背心，正面大方秀出雪白酥胸，隱約的事業線令人看了血脈噴張。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 上午 5:22 張貼

跟上今年的平口背心潮流，鮪魚直接把背心當內衣穿，抹胸設計露出鎖骨及胸前白皙的肌膚，光澤皺布材質讓身材顯得更好，突顯豐滿的曲線，下半身則搭配寬褲，讓纖瘦的ㄦ字腰身看起來更顯眼，又不失休閒感。

鮪魚一系列美人配萌犬的畫面十分討喜，白皙美肌也引發網友們熱議，直呼：「天啊長得很像你欸陽光」、「好辣」、「遛狗都那麼美合理嗎⋯⋯」、「口愛口愛」等。

在 Instagram 查看這則貼文 徐瑋吟 WeiYin（@weiyin.com.tw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 上午 4:06 張貼

鮪魚表示，「之前就看到網路上好多國外狗狗盪鞦韆的照片，一直想著要帶她去公盪鞦韆、溜滑梯。」對於愛犬的到來，她也充滿愛意寫下：「一點一點長大的小朋友，希望你一直健健康康，每天都很開心，之後我們再去游泳、滑SUP、爬山、溯溪，讓妳的人生每天都有新體驗。」