Gucci 9月起在台灣推出全新DIY訂製服務啦！實現表達自我的品牌理念，創意總監Alessandro Michele推出個人化的「GUCCI DIY訂製服務」，提供多種材質、配色、扣飾與刺繡圖案等選擇，供顧客隨心所欲地展現與眾不同的獨特品味。

除了品牌標誌性的經典包款及鞋款外，DIY訂製服務也涵蓋了男女服飾系列，包括男女皆適穿的圓領衫、開襟衫、騎士皮革夾克、和飛行員夾克，甚至還有專屬女性訂製的粗花毛呢套裝；以及專屬男性訂製的手工縫製全套西裝等。其中，服飾上精緻的訂製字母採用人工嵌花工法嵌入面料中，細膩的工法無疑彰顯出品牌精湛的義大利工藝。

百年米蘭精品專門店提供DIY訂製服務 配色刺繡任君挑選（圖／品牌提供）

男女服飾及包鞋飾品，除了之前大受歡迎的ABCDEFGUCCI托特包、男女皮夾及Ace皮革運動鞋。這次在女士服飾系列作品也推出不少MTO客製訂製套裝，包括：條紋修身休閒外套搭配喇叭（或靴型）套裝褲，以及全新的MTO客製訂製星座套裝、柔美星座套裝、星座正式套裝、運動星座套裝、星座皮革外套、柔軟觸感的星座大衣和斗篷，以及全新的圖騰刺繡針織毛衣。

百年米蘭精品專門店提供DIY訂製服務 配色刺繡任君挑選（圖／品牌提供）

在男士服飾系列作品，即將於10月推出豐富精采的MTM（Made-To-Measure 量身訂製）商務星座西裝外套、英式經典和英式復古星座西裝外套；涵蓋日常套裝、休閒外套及正式套裝。此外，這次搶先面世的多款新穎MTO客製訂製男士休閒服飾系列作品，包括：星座和服式大衣、羊毛西裝外套、鑲邊羊毛大衣、運動休閒長褲和星座針織衫。以及在中性服飾方面，推出多款全新的MTO客製訂製作品，包括：厚呢星座飛行員外套、皮革飛行員外套、星座皮革騎士外套、雙面衛衣、運動套裝和星座牛仔外套。