即將入秋，半冷不熱的天氣可以嘗試更多元的穿搭風格！而亞洲女性美波泳裝品牌首選—WAVE SHINE今年於比基尼設計上，推出多款配色與獨特時尚造型剪裁，讓泳裝不再只是水上衣著，更是能與時裝搭載出全新樣貌的時尚單品！

約會穿搭必勝tips──掌握「透視感」原則！純白色比基尼外搭一件透視材質的薄紗上衣，完美呈現慵懶微性感，優雅時尚的浪漫風格，最適合約會時刻！利用上衣內紮方式使衣著凸顯纖細小蠻腰之外，也可以拉高腰線的位置，讓身材比例看起來更完美！另外更也可選擇網狀連身洋裝，內搭雙綁帶美波比基尼，集中胸型，比Nubra更有效。

入秋最強比基尼時裝混搭術 單肩、一字領泳衣是大勢單品（圖／品牌提供）

今年夏天洗版Instagram的熱門款非連身泳衣莫屬！獨特剪裁一件就能帶出時尚感，腰部挖空設計更能打造纖腰的視覺效果，不只單穿好看，也容易融入日常穿搭。建議使用經典的「上窄下寬」搭配法，將重點落在吸睛的緊身上半身，下身利用牛仔寬褲增加腿部長度，修飾效果一百分！除了特別的連身款式，也可以選擇繽紛色彩或花紋的比基尼，讓整體穿搭更顯聚焦亮眼，搭配長版罩衫、藤編帽或竹編包，讓重點配件為整體造型加分。

入秋最強比基尼時裝混搭術 單肩、一字領泳衣是大勢單品（圖／品牌提供）

想打造氣質穿搭卻沒靈感？典雅寬版肩帶的一字領泳衣會是時尚新選擇！不僅能修飾肩頸線條，前扭抽皺設計更有豐胸的視覺效果；單肩設計款也是今年的大勢單品，時尚剪裁，單件則大大提升整體穿搭亮點，能大方顯露鎖骨與肩線，下半身選擇搭配飄逸柔軟材質的開衩長裙，顯高顯瘦又撩人，讓性感穿搭更散發質感仙氣。