LANVIN於台北信義新天地A9館1樓打造全新快閃店，邀請陽光潮男林柏宏演繹LANVIN 2020秋冬男裝，林柏宏隨著《怪胎》開出亮眼成績，近期的造型也受電影影響愛上亮色系打扮。

近期林柏宏才為電影《怪胎》忙著宣傳，接著又加入《媽，別鬧了！》電視劇拍攝，而為了宣傳電影常穿著亮色系的造型，有時也會在IG看到林柏宏大膽配色，今天的亮片裝也是首次嘗試，亮亮的材質會讓林柏宏一直想摸它，也自認有喜愛上怪怪的衣服。

LANVIN 2020秋冬系列以新一代浪漫主義為主軸，大膽鮮豔配色、以漫畫角色為靈感的男裝創作、兼具個性及優雅的女裝系列皆象徵著創意總監Bruno Sialelli心中理想的冒險家樣貌。除了品牌備受矚目的話題性單品PENCIL BAGUETTE“鉛筆盒包”，BENTO MINAUDIERE“紅唇包”也在快閃店中首次亮相。

鉛筆盒包富有童趣且不失經典的設計與精緻工藝。(圖/品牌提供)

林柏宏腳上穿著是中性風設計的運動鞋，鞋面選用防水尼龍、麂皮等多種舒適材質，三層加厚鞋底結構，質輕避震。(圖/品牌提供)

快閃店獨家商品Bumper運動鞋，靈感源自於70年代跑鞋，為品牌第一款中性風設計的運動鞋款，林柏宏今日出席活動時也穿上它，而這鞋面選用防水尼龍、麂皮等多種舒適材質，與JL Logo標誌碰撞出美感，搭配LANVIN獨家研發的三層加厚鞋底結構，質輕避震、柔軟耐磨，鞋底和鞋帶的做舊處理，輔以異材質的拼接設計，打造出可與高級成衣完美搭配呼應的新休閒風格，絕對是2020時尚人士必敗的熱燒單品。