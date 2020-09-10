2020 年秋冬,Agnè s 女士以“New Standard Chic”為主題,為 To b. by agnè s b.打造實穿不退流行的新經典系列。Agnè s 女士秉持一貫平易近人的設計理念,在經典輪廓中融合現代化剪裁線條與創新元素,令風格雋永,貼合每個日常。在時尚主流快速更迭的現代,為經典注入源源不絕的創意與活力,呈現多樣個性,增添更多穿搭想像。

率性經典的丹寧系列,始終不曾退出時尚舞台。今年秋冬,To b. by agnè s b.再度採用中性寬鬆線條,推出男孩風丹寧長版外套,演繹獨樹一幟的瀟灑樣貌。不使用化學合成物的脫漿洗滌工法保留丹寧原色,讓織線軟化,令穿著時感到舒適柔軟。特別選用米色縫線,營造對比感強烈的視覺印象。古銅色鈕扣烙印上星星,於細節處更引人注目。

男孩風丹寧長版外套保留丹寧原色 瀟灑翻玩經典單品（圖／品牌提供）

Agnè s 女士親手撰寫的法文字訊息,為 To b. by agnè s b.每季新作中的重要設計元素。今年秋冬運用刺繡方式呈現,更顯細緻優雅。質地柔軟舒適的長版針織外套,袖子繡上“with love ! agnè s (b.)”,增添法式浪漫情懷;另一款男孩風帽 T,蓬鬆感剪裁搭配過膝圓裙,襯出個性與甜美兼具的迷人身姿。

質地柔軟舒適的長版針織外套,袖子繡上“with love ! agnè s (b.)”,增添法式浪漫情懷。（圖／品牌提供）

本季推出多款具復古韻味的印花圖騰單品,包含復古剪裁襯衫、吊帶寬褲與修身洋裝。雅致又寫意的各式花朵,打造充滿詩意的意象。亮眼的色彩組合,於秋冬時節打造鮮明印象。荷葉領、蓬袖、繫帶束腰等細節設計,搭襯輕盈的面料,展現搖曳生姿的女人風情。