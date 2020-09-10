日本精品TASAKI以設計著稱，跳脫珍珠只能串珠成鍊的既定模式，打破成規，融入現代美學與前衛設計，其中又以2010年邀請設計大師Thakoon Panichgul詮釋的balance系列最具代表性。今年是TASAKI balance系列問市十周年，品牌推出全新「balance 10」系列珠寶，為平衡美學寫下新頁、成就經典。

TASAKI歡慶balance問市十周年，以鑽石和多元材質重新詮釋balance經典。（TASAKI提供）

為歡慶十周年登場的balance 10系列，再度以珍珠打造微妙的平衡世界，並跳脫框架開創出全新的時尚格局，珍珠與鑽石彼此呼應，亮面與霧面對比，並以不對稱的交錯，從不平衡當中找到平衡，饒富趣味，而溫潤雪白的珍珠在鉑金、黃K金與櫻花金等不同材質的烘托之下，各自展現全然不同的時尚風情，處處可見設計之美，以及TASAKI匠人的精湛工藝。

TASAKI歡慶balance問市十周年，以鑽石和多元材質重新詮釋balance經典。（TASAKI提供）

例如一款balance signature decade pearls & diamonds，以balance signature的設計為基礎，以四顆珍珠搭配一顆鑽石，鑽石刻意不放在正中央，看似不平衡，但也更能凸顯平衡的趣味，是經過巧妙設計而有配置，珍珠柔和的霧面光澤在閃耀鑽石的陪襯之下，更能呈現珍珠的溫潤之美。

今年是TASAKI的balance珠寶問市十周年，是品牌一直相當受歡迎的經典系列。（TASAKI提供）

另有一款“petit”balance class珍珠長鍊，長度達60公分，同樣顛覆珍珠的設計框架，珍珠與鑽石並列呈現，並點綴分布在不同的位置，交錯勾動柔和的珠光與閃耀的鑽光，充滿了輕快的節奏感，在舉手投足間展現女性的自信溫柔與個性魅力。TASAKI「balance 10」十周年紀念珠寶為限量上市，每件作品全台僅有一件。

TASAKI為歡慶balance問市十周年，推出頂級奢華版balance signature decade pearls & diamonds項鍊，94萬元。（TASAKI提供）

TASAKI為歡慶balance問市十周年，推出頂級奢華版balance signature decade pearls & diamonds戒指，101萬元。（TASAKI提供）

TASAKI balance neo戒指，8萬3900元。（TASAKI提供）

TASAKI最新款balance neo diamonds pave戒指，40萬3000元。（TASAKI提供）

TASAKI balance neo diamonds pave項鍊，18萬1000元。（TASAKI提供）