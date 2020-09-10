現在正值換季時節，許多人的肌膚開始會出現乾癢等敏感狀況，如果用錯保溼產品反而會讓肌膚狀況變差，因此選擇足夠保溼、又不會刺激肌膚的保養品非常重要。

理膚寶水La Roche-Posay於2014年即研發出獨特專利成分「理膚寶水溫泉萃取因子Aqua Posae Filiformis」，能有效平衡皮膚微生態，以達減緩極度乾癢肌重複發生的情況，進而改善全家人生活品質。今年理膚寶水更透過皮膚醫學與微生物科學最新研究，於九月推出新品「理必佳極效滋潤霜AP+M」添加全新配方「APM活性成分」，由抗氧化、抗微生物的麥冬根萃取出，更有效強化皮膚微生態平衡，舒緩因乾癢引起的皮膚不適及預防乾癢重複發生等問題，創立敏感肌膚美好生活的保養新突破！

理膚寶水理必佳極效滋潤霜AP+M 200 ml。（圖／品牌提供）

「理必佳極效滋潤霜AP+M」富含長效保濕、舒緩乾癢關鍵明星成份「獨家APM活性成分」有效平衡皮膚微生態，舒緩因乾燥引起的皮膚不適及預防重複發生乾癢問題；還有「菸鹼醯胺」有效舒緩因乾燥引起的皮膚乾癢；含「雪亞脂」長效滋潤強化肌膚屏障功能；和「理膚寶水溫泉水」含微量元素硒，能保濕、舒緩肌膚敏感不適。同時搭配使用理膚寶水熱銷口碑萬用霜「B5全面修復霜」局部搔抓修復，給乾癢性、極乾性肌膚更安心的肌膚照護，打造肌膚美好新生活！

家庭使用量大，推薦可購買大容量的理膚寶水理必佳極效滋潤霜AP+M 400ml。（圖／品牌提供）

2020全新上市「理必佳極效滋潤霜AP+M」透過臨床實測顯示，針對26位18至65歲成人塗抹於皮膚後測試保濕度，經儀器測試結果，有效提升皮膚保溼度最高至92%；另一項針對「泛紅、乾燥、脫屑症狀的改善」持續3個月實測49位極乾癢肌膚況，有效改善38%乾癢不適。針對66位(33位3-36個月嬰幼兒&3-12歲幼童)有極乾性肌、極乾癢肌、敏感肌膚況，臨床測試使用「理必佳極效滋潤霜AP+M」後自評結果：100%使用後肌膚感到長效保濕、95%立即舒緩因乾燥引起的肌膚乾癢、98%使用後肌膚感到舒緩，耐受性極佳。

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得理膚寶水理必佳極效滋潤霜AP+M*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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