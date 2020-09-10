雪肌精漾活系列。（吳娮翎攝）

雪肌精漾活系列。（吳娮翎攝）

日本經典保養品雪肌精歡慶35週年，推出「雪肌精漾活系列」更針對不同族群打造「效能型」與「低敏型」。

效能型添加瑩透升級成分，加速提升透明感，低敏型無添加酒精、無礦物油、色素與香料等物質，此外也針對品牌LOGO字樣進行全新設計，更具日系時尚的簡約美感，在產品外包裝上也省去多餘的包裝，響應環保美學。