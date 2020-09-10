雪肌精歡慶35週年 內外升級改版更貼近現代時尚 21:432020/09/10 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪肌精漾活化粧水200ml，1100元。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪肌精漾活系列。（吳娮翎攝） 雪肌精漾活系列。（吳娮翎攝） 日本經典保養品雪肌精歡慶35週年，推出「雪肌精漾活系列」更針對不同族群打造「效能型」與「低敏型」。 效能型添加瑩透升級成分，加速提升透明感，低敏型無添加酒精、無礦物油、色素與香料等物質，此外也針對品牌LOGO字樣進行全新設計，更具日系時尚的簡約美感，在產品外包裝上也省去多餘的包裝，響應環保美學。 #針對 #效能 #時尚 #升級 #字樣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首屆長江盃金裳獎啟動 徵集時尚設計作品 04:102020/09/10 醫藥健康 頻寬需求無限大 大摩喊買智邦 23:032020/09/10 財經 男孩風丹寧長版外套保留丹寧原色 瀟灑翻玩經典單品 22:002020/09/10 時尚 台北101週年慶 導入全新體驗和逾千件獨家限量商品陣容 11:252020/09/10 時尚 京站 鈔錢佈數週年預備慶9／16開跑 04:102020/09/10 產業特刊 虎頭山創新園區全5G 車聯網邁大步 20:242020/09/10 科技 時尚外型內蘊高效 多款華碩桌上型電腦新上市 18:182020/09/10 科技 TASAKI歡慶balance問市十周年 平衡美學成就經典 18:262020/09/10 消費 雀巢推韓國進口杯裝咖啡 用舌尖偽出國 12:032020/09/10 旅遊 外顯帝王紫 內涵藝術風 04:102020/09/10 產業特刊 時尚熱門新聞 迪士尼女星上半身超透視 裡面沒穿「兩點若隱若現」 - 星光 - 時尚 E級內衣闆娘親授「Bra外穿」小心機 露肌感是性感關鍵 - 時尚 - 時尚 宋慧喬撇憔悴 超高衩長裙「撥開洩發光美腿」 - 星光 - 時尚 宋智孝39歲長這樣 「剪去瀏海」新造型粉絲一看全暴動 - 星光 - 時尚 潤娥洋裝火辣高衩「腿部全開」再現女團神腿引暴動 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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