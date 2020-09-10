CANTINE MARAIS瑪黑餐酒，出走喧鬧的信義區，重新落腳於敦南商圈的靜僻巷內，正式於9/10正式開幕！延續瑪黑家居的風格品味，從餐飲、傢俱、燈具、杯盤，每一個都是瑪黑家居視角的美感觸角延伸。主廚在法式料理基礎上注入在地飲食回憶，開創出引起你我味蕾上的共鳴的獨幟菜式，再佐以經典茶調酒，讓流連於口中的滋味，成為難以忘懷的美好。

推門入內，充滿都會洗鍊感的空間中，有個醒目的中心焦點，吧台，打破空間中的稜角線條結構，展現工裝技法的手塗圓弧收邊，是歡迎饕客的溫柔擁抱，特意降低吧台高度，也拉近顧客與Bartender間的距離 ; 透過玻璃窗，賓客可以隱約窺見廚房內烹調美味的過程變化。可容納58席座位，包含吧台區、嵌入式座位、可調整包廂區，無論是三五閨蜜好友歡聚、主題派對，或下班解悶小酌，在城中都多了一個餐飲話題角落。

「伊比利老饕」以直火煎烤凸顯肉質的鮮美和豐腴油脂，搭配上新鮮山當歸與雞湯熬製的醬汁、充滿大地氣息的芹菜根泥、山蘿蔔葉，和炭烤蔬菜等配菜。（圖／邱映慈攝影）

瑪黑餐酒汲取巴黎瑪黑區交融多元文化藝術的人文特色為靈感，實踐在餐飲菜單上。主廚葉鎮宇（Eden) 在法式料理基礎上加入本地元素，注入在地飲食回憶，揉合台灣特有食材，開創出引起你我味蕾上的共鳴的獨幟菜式，例如：以蔥油餅餅皮為靈感製作成的鬼頭刀塔可、最適合搭配啤酒的炭烤小卷、或佐以山當歸醬汁的伊比利豬等，從侍酒前菜、麵食、肉類主菜至甜點， 一道道細緻，令人驚艷的新菜佳餚，拉近與巴黎瑪黑之間的飲食距離。

新鮮的炭烤小捲，搭配加入伊比利臘腸提升風味的薩丁尼亞珍珠米麵，點綴上鹹鮮蛤蠣泡沫，最後再刨上風乾烏魚子，創造層次豐富的大海鮮味，是一道極具海港味覺記憶的料理！（圖／邱映慈攝影）

經過乾式熟成讓鴨胸肉風味更凝聚、肉質也更為軟嫩，再將表皮煎至略帶焦香，增加香氣與酥脆口感。（圖／邱映慈攝影）

提供豐富的酒飲品項，是餐酒館款待賓客的誠意，除了各式紅白酒和氣泡酒款外，並新增設臺虎精釀生啤機，以及珍貴的台灣之光威石東都精選入列全新酒單中 ; 微醺調酒更是我們最具代表的推薦，邀請台北創意調酒先驅Trio三重奏，特別選用 P&T柏林選茶通過歐盟認證的有機茶，設計出10餘款酒感飽滿均衡、清爽有餘的茶調酒，包含清新爽口的薄荷茶Mojito、酸甜暢飲的伯爵酒Highball、一口接一口的雪茄紅茶Shot等，佐以餐酒料理，讓流連於口中的滋味，成為難以忘懷的美好。

「仁當牛」選用牛腱和牛舌部位，加入薑黃、南薑、檸檬葉、香茅等香料慢燉2小時。特別搭配氮氣馬鈴薯平衡仁當的鹹度和濃郁度，使整體嚐來更輕盈，也具味性。（圖／邱映慈攝影）

也被稱為貝涅餅(Beignet)的法式甜甜圈，麵糊裡加入新鮮瑞可達起司後油炸，使口感嚐來鬆軟濕潤。撒上白砂糖混合台茶18號日月潭紅玉紅茶茶粉 ，茶粉和砂糖不僅相互均衡了甜度，也多一分茶香。（圖／邱映慈攝影）

當季台東鳳梨釋迦製作成的清甜雪酪，藏在法國白乳酪以氮氣製成的純白碎冰下，湯匙繼續往下探索，酸甜的接骨木花糖漬蘋果像是寶石般，成為味覺點亮。最後點綴上愛玉和接骨木花，口感風味由外而內，疊藏了豐富層次變化，每一口都是視覺與味覺的享受。（圖／邱映慈攝影）

CANTINE MARAIS瑪黑餐酒新居開幕，自 9/10至10/11 連續一個月祭出優惠活動不間斷！開幕首波活動9/10-9/24「入厝派對」: 開幕首二週，凡訂位每桌即招待炸薯條一份 ; 晚間9點後，啤酒、調酒第二杯起5折優惠。開幕適逢中秋節和國慶日，瑪黑餐酒也要一起加碼歡慶！邀請大家開箱品嚐主廚以台灣在地食材結合傳統飲食記憶，獨創出驚豔味蕾的新變化外，當然也要舉杯開喝台灣味！包含暢飲臺虎精釀啤酒買一送一，更可以單杯優惠價，品飲台灣本產葡萄，手工在地釀造的威石東佳釀等活動優惠。

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