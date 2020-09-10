台灣女生熟悉的保養品牌「雪肌精」迎來品牌35周年，在這個紀念性的時刻品牌啟動大規模改造，不但LOGO全面換新，還推出全新「雪肌精漾活」系列，特別邀請KEVIN老師分享使用秘訣，在家就能養出讓人羨慕的細緻美肌！

現代肌膚問題的原因之一歸咎於生活環境的劇烈變化，而「雪肌精漾活」系列目的在為人們締造健康且透明的肌膚，該系列的共同成分包含從日本原產植物中發現的獨特成分「ITOWA」。通過增加「滋潤屏障的品質」讓肌膚變得健康且具透明感，不受乾燥等外部環境的影響。本系列包含深藍色瓶身的「效能型」、白色瓶身的「低敏型」兩種類型各5個品項的產品；「效能型」適合希望保養超有感的人，而「低敏型」則是適合敏感肌膚，此兩種產品的設計都採用簡約風格，展現由地球創造的水滴圖形，同時賦予可實現水潤光滑、柔嫩肌膚的意象。

「效能型」包括化妝水、乳液、凝露、卸妝乳、潔面皂等5品。（圖／邱映慈攝影）

「低敏型」包括化妝水、乳液、水凝凍、卸妝凝露和潔顏慕絲。（圖／邱映慈攝影）

「效能型」包括化妝水、乳液、凝露、卸妝乳、潔面皂等5品。除了獨特成分「ITOWA」，還加入了「瑩透升級成分」，經由深層潤澤提升肌膚的透明度。主打產品「雪肌精漾活化妝水」是一款具潤澤質地、可深入滲透肌膚的化妝水，添加月桂葉淬取液和甘油，成就不黏膩、不粗糙、滿溢水潤的透亮膚質。潔面皂則是KEVIN老師力推好物，搓出的泡泡非常綿密，洗淨後的臉感覺非常乾淨，KEVIN老師甚至覺得臉部毛孔、暗沉都被改善了！

雪肌精漾活化妝水質地猶如精華液般濃稠，以保濕屏障防止肌膚乾燥、告別粗糙，實現滿溢水潤的肌膚。（圖／邱映慈攝影）

潔面皂是KEVIN老師力推好物。（圖／邱映慈攝影）

「低敏型」包括化妝水、乳液、水凝凍、卸妝凝露和潔顏慕絲。不含酒精（乙醇）、PARABEN類防腐劑、礦物油、香料，無色素，並經敏感性測試、貼膚測試、皮膚刺激感測試等，低刺激性配方。主打產品「雪肌精漾活低敏化妝水」是一款透明質地不易引起肌膚負擔感的化妝水，添加洋甘菊淬取液和甘油（保濕），溫和的質地能潤澤肌膚，成就綻放潤澤感的透明膚質。KEVIN老師特別喜歡「低敏型」的水凝凍，推開質地立刻化為水狀，用起來很清爽舒服，而且就算是像KOL丹妮婊姐這種超級油性肌也適合，推薦大家可當做白天妝前保養時使用。

透明水感的凝凍將肌膚溫和包覆，水潤延展於肌膚、潤澤深層滲透底層，並形成保濕屏障，防止肌膚乾燥粗糙。（圖／邱映慈攝影）

低敏化妝水溫和滋潤的使用感，讓敏感肌也能養出水潤的透明感膚質。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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