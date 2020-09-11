33歲大陸女星楊冪自從出道以來就以甜美長相、纖瘦身材聞名，童星出身的她4歲就開始出演電視劇，可說是從小美到大的美人代表，近年不僅靠時尚外型頻頻登上各大雜誌封面，更是時尚圈內公認的帶貨女王，凡是她穿過帶過的商品必賣到斷貨！
氣勢很強的楊冪2020年在解鎖時尚雜誌方面，已經拿下8刊13封的亮眼成績，這次榮登重要的「金九」的9月號人物，是她第8次登上《OK!精彩》封面，照片中，她以又甜又帥的秋冬造型亮相，穿上風衣一如既往秀出白嫩大長腿圈粉。
拍攝過程中，楊冪更換上淺色絲綢襯衫，合身剪裁意外讓美胸弧度一覽無遺，下半身則搭配咖啡色皮裙、黑色絲襪，腳踩 Roger Vivier 2020 鑽飾小貓跟涼鞋，在優雅穿搭中小露性感嫵媚氣質，可看出她縱使成為人母，依舊是前衛又時髦，再度以吸睛穿搭引發話題。
楊冪一系列惹火寫真也讓大票粉絲看了紛紛留言狂讚：「美艷拽的逼王氣質」、「仙女下凡不提早說一聲？楊冪真的是絕了」、「大冪冪身材真的好到不行」、「美冪子」等。
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