隋棠受邀擔任保養品W.SHOW全效精華代言人，雖然前陣子常在海邊曬太陽，但隋棠出席記者會時肌膚依然細緻有光澤，他分享自己保養最重視的就是「保溼」，肌膚可以曬黑沒關係，但千萬不能變乾！

隋棠覺得女生保養皮膚最重要的就是做好保溼，尤其在台灣這樣的環境，只要保溼做好肌膚就不會有太大問題，因為保溼是保養中很重要的環節，能夠給肌膚一個健康的基礎，肌膚的含水度足夠的話其他保養品就會很好吸收。

在 Instagram 查看這則貼文 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 10:43 張貼

隋棠分享自己本來就愛曬太陽，覺得曬黑也沒關係，肌膚只要做好保溼、維持透亮即可。為了出席記者會，經紀人半個月前開始提醒隋棠「可不可以暫時不要去海邊」但隋棠還是會想要帶小孩去海邊玩，但他就會做好物理防曬，像是穿長袖、戴帽子，去海邊不太會擦防曬乳，都是以物理遮蔽陽光為主要的防曬方式。

在 Instagram 查看這則貼文 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 14 日 上午 12:14 張貼

隋棠分享自己其實不怕曬黑，但是會避免肌膚太乾燥，最近因為公益活動常在外面跑，曬很多太陽，隋棠會隨身帶著全效精華，只要感覺乾就擦，隋棠尤其推薦在上妝前擦，可以讓妝容非常服貼，是最喜歡用它的時刻！隋棠也另外分享自己的私房用法，就是拿來擦手，因為很愛全效精華，在手覺得乾燥的時候也會拿來擦，沒想到竟然意外發現手的小細紋變少了，隋棠表示自己真心覺得全效精華的保溼效果很棒，因此很推薦給因為手部乾燥產生小細紋的女生使用。

在 Instagram 查看這則貼文 隋棠 Sui Tang（@suitangtang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 1:37 張貼

隋棠的肌膚狀況看起來非常好，但他坦承自己不是很有耐心的人，晚上的保養通常在10分鐘內完成，寧願拿多餘的時間來追劇，所以特別熱愛快速、有效、簡單的保養方式。最近隋棠和孩子在海邊的時間變多，運動方式變成以游泳為主，都無法去健身房了，所以他發現身體肌肉量明顯下降，提醒在意身材的女生如果只做有氧，肌肉真的會變小，運動類型還是要均衡較好！