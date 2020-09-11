南韓37歲女星李荷妮(이하늬)，去年以電影《雞不可失》創下超高票房後人氣也跟著攀升。近日接下運動服飾品牌代言的她，為即將到來的秋冬新品拍攝一系列形象美照，公開的照片中她再度秀出前凸後翹的好身材，吸引眾人的目光。

李荷妮由選美皇后出身後，便憑著亮麗的外型及173cm的高挑身材進入演藝圈，加上她與天然美女金泰希為大學時期的同窗好閨蜜而備受矚目，後來以精湛又自然的演技陸續演出《回來吧大叔》、《熱血司祭》、《雞不可失》等片，成為家喻戶曉的女演員。

在 Instagram 查看這則貼文 이하늬❤️hanee Lee（@honey_lee32）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 4:44 張貼

而今年6月傳出與知名男星尹啟相7年情斷的她，似乎已收拾好心情全力投入工作。近日她接下運動服飾品牌「mulawear」的代言，為大家展現新一季的秋天新品，釋出的照片中只見她穿上多套運動服飾展現好身材，其中一套長袖運動內衣搭配短褲的造型，更直接秀出結實的腹肌線條與完美的曲線。

網友看了紛紛大讚「姐姐還是一樣美」、「姐姐狀態超級好」、「這系列照片美慘了」、「前男友看了照片會後悔」。