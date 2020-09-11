周年慶不僅僅要趁機把愛用品囤貨一波，另外讓人忍不住手滑的還有各家品牌的經典商品推出限量包裝，用習慣的保養好物換上周慶限定版外觀，讓不斷回購的鐵粉也能有煥然一新的感覺！

貴婦品牌肌膚之鑰在今年周年慶推出限量的「幻夢星湖」系列，本系列是由獲獎無數的義大利藝術家 Daria Petrilli 操刀設計，攜手肌膚之鑰絕美演繹「幻夢星湖限量系列」的精彩篇章。品牌的熱賣品精萃光采激光晶露、精質乳霜都換上精美的限量包裝，美麗的外觀完全是藝術品等級，絕對能夠讓每年都要囤貨的鐵粉眼睛一亮！

限量的「幻夢星湖」系列。（圖／邱映慈攝影）

為回饋愛用者支持，肌膚之鑰本次幻夢星湖系列特別推出超值的「乳霜晶露組」，優惠只要NT24,300即可把精美的袋子、精萃光采激光晶露、精質乳霜帶回家！

「乳霜晶露組」優惠只要NT24,300。（圖／邱映慈攝影）

韓國頂級保養品牌Sulwhasoo雪花秀也在2020年周年慶推出台灣限定包裝，韓國總部特地為台灣設計限量包裝，以台灣代表性地標101推出潤燥養膚精華101限定版(120ml)，全省限量2,000瓶。結合煙火、摩天輪、天燈元素，燦爛雅緻，潤燥養膚精華自上市以來，在台持續熱銷累計銷售逾30座101高度，今年周年慶，雪花秀以101限定包裝，化身化妝台最璀璨保養品，寵愛每一位女性的嬌嫩肌膚！