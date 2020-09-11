來自馬來西亞的33歲男星亨利·高汀(Henry Golding)，2018年演出電影《瘋狂亞洲富豪》後一戲爆紅，帥氣的外表與自然的演技備受觀眾青睞，而與她結婚4年一直默默支持她的台義混血辣妻Liv Lo(羅愛英)也因此受到注意。近日，Liv在個人IG上曬出「只穿透視內衣褲」的性感辣照，讓網友忍不住留言「亨利會生氣」。

亨利·高汀擁有帥氣的混血外表及186cm的高挑身材，雖出道多年拍攝過《馬來西亞鐵道行》、《BBC旅遊節目》、《日本鐵道行》、《求生秘探》等旅遊節目，但人氣始終平平，直到接下電影《瘋狂亞洲富豪》中的富豪暖男一角才成功打開知名度並踏進好萊塢，而他成功的幕後推手都歸功於與他結婚多年始終默默支持他的老婆Liv Lo。

在 Instagram 查看這則貼文 Liv Lo Golding（@livlogolding）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 下午 12:38 張貼

從小在台灣長大的Liv Lo，同樣擁有台灣及義大利的混血精緻五官及高挑身材，曾經擔任過體育及時尚節目主持人，同時也是位瑜珈老師經常在IG及YouTube頻道中分享健身資訊。

近日她在IG所更新的照片中，只見她穿著微透視的紫色蕾絲內衣褲，對著鏡子自拍，性感的身材曲線及結實的腹肌線條一覽無遺，火辣的尺度吸引超過8000人點讚，不少網友甚至留言「不能被亨利發現」、「不能這麼辣亨利會生氣」、「這身材太好了吧」引起熱烈討論。