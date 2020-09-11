27歲美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）過去以鋼管女郎出道，歌藝驚人的她就連身材都辣到不行，擁有沙漏型的豐胸翹臀身材，個性大方的她曾公開透露自己有整型，從隆乳、豐臀、抽脂都做過，大膽辛辣的風格深受不少人喜愛。

近日，卡蒂B替著名的時裝品牌 BALENCIAGA 拍攝2020秋冬大片，她換上一套深黑色洋裝，側躺在地上，以貼身剪裁襯托出凹凸有致的身材，不僅深V直逼肚臍，渾圓的椰子奶更是呼之欲出，再次以差點走光的浮誇裝扮驚豔眾人，性感模樣一出立刻引起騷動。

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卡蒂B身高160cm，卻擁有75DD級美胸，不合比例的三圍相當惹火，她和老公Offset在2017年9月結婚，共同育有1女卡崔（Kulture Kiari Cephus），當了媽作風依舊大膽豪放，也時常合體老公放閃。

在 Instagram 查看這則貼文 Cardi B（@iamcardib）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 10:49 張貼

除了以好身材火熱打入時尚圈，先前卡蒂B (Cardi B)也回歸歌手本業，釋出睽違一年半的全新單曲《濕濕小可愛 (WAP)》，才剛發行便立刻空降全美單曲冠軍寶座，再次展現饒舌女王超殺的霸氣姿態。