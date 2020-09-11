大陸女星Angelababy（楊穎）以精緻的混血臉孔走紅，招牌的「微笑唇」配上水汪汪電眼，美到成為許多愛美女性的整容範本，從模特兒出道至今依舊凍齡，近年她積極踏入戲劇圈，尤其先前在新戲《摩天大樓》中表現精湛，以自然動人的哭戲引發話題，人氣居高不下。

近日，Angelababy登上最新一期的《NeufMode九號摩登》封面，只見她換上一頭激短髮造型，穿上摩登風格套裝，化身短髮名伶，讓精緻五官被襯托得更美，她換上修身亮片長裙，性感吊帶勾勒出完美的纖瘦身材，雄偉曲線令人驚豔，搭配上面紗的籠罩，更顯得神秘又性感。

Angelababy修身婚紗秀雄偉曲線 性感吊帶穿出完美身材（圖／摘自微博@NeufMode九号摩登）

寫真中，Angelababy穿梭於復古的迴廊場景中，就像回到耀眼璀璨的Art Deco時期，畫面高貴又慵懶，令人看了十分沉醉，不得不說Angelababy時髦的長相總是不會讓人失望，縱使當了媽媽還是辣翻天。

Angelababy修身婚紗秀雄偉曲線 性感吊帶穿出完美身材（圖／摘自微博@NeufMode九号摩登）

寫真中，Angelababy更穿上台灣訂製婚紗品牌NICOLE + FELICIA的禮服，展現亮眼氣場，一系列美照讓粉絲們看了直呼：「太美」、「表現力超強」、「女神回歸」、「好復古呀」、「我戀愛了」等。

Angelababy修身婚紗秀雄偉曲線 性感吊帶穿出完美身材（圖／摘自微博@NeufMode九号摩登）