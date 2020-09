珠寶,是女人最奢華的玩具。以「全世界最完美車工的鑽石」著稱的HEARTS ON FIRE,正式在台發表HEARTS ON FIRE X Hayley聯名珠寶,全系列以「Bring the bling on」為主題,讓女人從混搭疊戴之中玩出趣味,一顆顆晶亮鑽石在女人的耳際、粉頸、指間閃耀,更添個人品味。

HEARTS ON FIRE於去年與當紅設計師Hayley Paige攜手推出聯名珠寶,將鑽石融入時下最流行的Mix & Match混搭趣味,廣受各個年齡客層的喜愛,尤其是時下年輕世代粉領族,更將此系列視為入手人生第一顆鑽石珠寶的最佳首選。

今年全新登場的HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯合珠寶,設計師Hayley Paige再度以婚紗為靈感,融入蕾絲、鏤空雕花、珠飾、花朵等時尚元素,還有可愛的「心跳」圖騰,由於每件作品都可以疊戴混搭,因此可以日常佩戴,也可在出席晚宴派對場合,展現萬種風情,其中部分耳環款式可以單只購買,可以依自己的喜好挑選合意的單只耳環,再混搭出屬於自己獨特品味的穿搭風格。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige全系列還暗藏小驚喜,每只作品的內側皆鑲有一顆粉紅剛玉,粉紅色是Hayley Paige本人最喜愛的顏色,如此隱藏版的小巧思象徵女人心中的小秘密。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige年度珠寶全新登台,模特兒展示疊戴混搭的佩戴技巧。(石智中攝)

HEARTS ON FIRE LOVE CODE HEARTBEAT玫瑰金鑽石戒指,7萬6000元。(HEARTS ON FIRE提供)

HEARTS ON FIRE BEHATI SILHOUETTE玫瑰金鑽石耳環 ,10萬6000元。(HEARTS ON FIRE提供)

HEARTS ON FIRE BEHATI白K金鑽石耳環,8萬8000元。(HEARTS ON FIRE提供)

HEARTS ON FIRE BEHATI SILHOUETTE玫瑰金鑽石項鍊 ,8萬元。(HEARTS ON FIRE提供)