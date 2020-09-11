珠寶，是女人最奢華的玩具。以「全世界最完美車工的鑽石」著稱的HEARTS ON FIRE，正式在台發表HEARTS ON FIRE X Hayley聯名珠寶，全系列以「Bring the bling on」為主題，讓女人從混搭疊戴之中玩出趣味，一顆顆晶亮鑽石在女人的耳際、粉頸、指間閃耀，更添個人品味。
HEARTS ON FIRE於去年與當紅設計師Hayley Paige攜手推出聯名珠寶，將鑽石融入時下最流行的Mix & Match混搭趣味，廣受各個年齡客層的喜愛，尤其是時下年輕世代粉領族，更將此系列視為入手人生第一顆鑽石珠寶的最佳首選。
今年全新登場的HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯合珠寶，設計師Hayley Paige再度以婚紗為靈感，融入蕾絲、鏤空雕花、珠飾、花朵等時尚元素，還有可愛的「心跳」圖騰，由於每件作品都可以疊戴混搭，因此可以日常佩戴，也可在出席晚宴派對場合，展現萬種風情，其中部分耳環款式可以單只購買，可以依自己的喜好挑選合意的單只耳環，再混搭出屬於自己獨特品味的穿搭風格。
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige全系列還暗藏小驚喜，每只作品的內側皆鑲有一顆粉紅剛玉，粉紅色是Hayley Paige本人最喜愛的顏色，如此隱藏版的小巧思象徵女人心中的小秘密。
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