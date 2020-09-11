2020秋季，昆凌成為Friends of Coach品牌摯友，她勇於表現自我、真實及獨一無二的態度，呼應Coach正向樂觀及兼容並蓄的品牌精神。

本季，設計靈感來自於執行創意總監Stuart Vevers 想像著有一群創造力豐富的藝術家共同在紐約生活，攜手探索這座城市；隨興自然、展現真我－彰顯著多元穿搭風格、個人特色並與他們生活完美契合。

同時，我們特別邀請品牌摯友昆凌拍攝一組秋季系列照片及影像，透過她的詮釋探索，創造出擁有優雅復古、俏皮時髦及奢華摩登的美式風格。

昆凌秋季大片超強駕馭優雅復古、俏皮時髦及奢華摩登美式風格（圖／品牌提供）

昆凌穿上一件濃厚80年代風格的連衣裙混揉著藝術筆觸的印花圖案，配搭Coach x Jean-Michel Basquiat Beat手袋，質材以棒球手套鞣製皮革與天然鵝卵石顆粒皮革拼接而成，具有三個內部隔層與數個多功能插槽，有著自由替換的肩帶，其金屬鍊帶勾勒出搶眼時尚氛圍，優雅與復古並存！

昆凌秋季大片超強駕馭優雅復古、俏皮時髦及奢華摩登美式風格（圖／品牌提供）

亦或是率性大男孩氣息的寬版外套，在多層次色彩單品推疊組合，揮灑著青春氣息。窄肩輪廓與A字剪裁的白色羊毛外套及灰色羊毛長褲，配搭一雙復古籃球鞋為靈感的CitySole 休閒鞋及童趣玩心的Coach x Jean-Michel Basquiat Square手袋，突顯俏皮時髦的風格。

蓬鬆豐盈的Shearling 大衣綴有長毛領片和奢華皮革細節，表現出精湛皮革工藝；粉嫩色調皮革褲裙，率性中帶有浪漫氛圍；配搭以Signature C緹花織布與光滑皮革混揉的Alie手袋，賦予奢華摩登質感。