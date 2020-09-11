今年秋冬，比正紅更溫暖比棕色更搶眼的「棕紅」悄悄地異軍突起，溫暖如木質調的「紅木色」漸漸引起唇膏控的注意，如焦糖般甜而不膩、如無花果般知性氣質，跳脫妖艷感且清新脫俗的絕美紅棕，在各大論壇小紅書、PPT及Dcard 掀起熱烈討論，一擦即刻肌膚提亮、牙齒顯白一階的大勢美唇，絕對要列為本季重點收割色！

植村秀彩妝師分享在濃郁棕色中巧妙注入「紅潤感」是黃皮膚顯白的重要關鍵，其中，BR784就是自備熱搜體質且網上一片爆炸好評的「壓得住氣場、提得起膚色」絕美棕紅代表色！今年秋冬，植村秀率領小黑方唇膏家族更完整獻上6大棕紅色唇膏。經過植村秀色彩趨勢大師與實驗室調色專家們聯手，配方中融入日本山茶花精油與日本高品質色料，極度顯色，保濕滑順且不乾不卡的飽和特性，精準特調出無論是任何膚色、任何風格都能一擦即亮眼，一抹自帶時髦氣勢的顯白美唇。

BR784是「山楂木棕紅」，絕美復古的濃郁山楂紅木色，天生自帶氣場、明星體質的時髦外掛開到最強，超越不好駕馭的土色唇，直接美出新境界！（圖／品牌提供）

植村秀小黑方「無色限唇膏」擁有難以取代極度鮮明色彩與柔滑到天邊、絕不顯唇紋的質地，推出6大棕紅色選，無論哪支都能輕鬆創造前所未有的「高級感唇」，時髦厭世感還是自然甜美，都能徹底完全滿足唇膏玩色控們的上妝慾望！2020年無色限釉光精油唇膏和無色限極霧保濕唇膏包裝全新改版，透光耀眼紅包覆漆亮純淨黑，是最能代表日本的兩個色彩。尤其又以紅色與黑色是植村秀先生珍視的兩個色彩。植村秀先生特別喜愛這兩個顏色，經常運用於彩妝中，以傳達色彩的深邃感、飽滿度和力量。

植村秀小黑方「無色限唇膏」推出6大棕紅色選。（圖／品牌提供）

全新的花押字是植村秀保留品牌創始精神的證明，同時也是以深植於日本文化的傳統日式印鑑為靈感：在合約上用印即代表交換誠意及信任，而用印的儀式更是責任的象徵。植村秀的花押字採用具現代風格的時尚幾何設計，運用片假名的傳統精髓，表現出shu uemura三個日文字之一的「Shu」，也就是創始人名字中的「秀」，而這個漢字代表的正是「卓越」的意思。此字不僅表示植村秀是來自日本的品牌，也展現我們對達到卓越品質的日本製品的誠意、信任與責任。透過這個刻入植村秀卓越證明的全新花押字，以及對實現使命及根本理念的追求，我們的品牌持續以不受限的前衛創造力，賦予千禧世代自我表達的權力。

2020年無色限釉光精油唇膏和無色限極霧保濕唇膏包裝全新改版，透光耀眼紅包覆漆亮純淨黑，是最能代表日本的兩個色彩。（圖／品牌提供）

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★獎品內容 ｜ 植村秀小禮物*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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