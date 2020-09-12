帶點俏皮又隨興的丸子頭是許多人的最愛，從歐美到日韓都十分受歡迎，尤其根據每個人的頭型、臉型不同，都可以有不一樣的綁法來修飾，綁對了就是超強瘦臉術！今天就來介紹「國民妹妹」IU（李知恩）、「迫降女神」孫藝珍的最愛丸子頭，慵懶微翹的造型超適合涼涼的初秋喔！

首先編輯心中的「最俏皮丸子頭」絕對非國民妹妹IU莫屬！尤其韓國女生相當熱愛綁微鬆的丸子，關鍵技巧在於不需要太整齊，順順照著頭型往上抓綁出馬尾，最後在頭頂收尾即可，十分適合年輕活潑的女生，一綁瞬間精神百倍，還可以襯托出精緻的五官，展露最美的側顏殺。

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在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 4:39 張貼

仔細觀察IU的話，可以發現除了高高的包頭，她也很熱愛角度偏低的丸子頭，相較於綁高的版本，低包頭的視覺效果看起來會比較偏休閒，意外有種成熟風，很適合搭配碎花洋裝，想要多點變化的話，更可以學學IU多綁一圈大腸圈，加上秋冬的格紋元素更時髦呢！

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在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 23 日 上午 4:57 張貼

別以為丸子頭只有嫩妹可以綁！快來看看「漂亮姐姐」孫藝珍怎麼詮釋～她自從與玄彬合演《愛的迫降》後，就奠定韓劇女王頭銜，從穿搭到形象都是韓系歐膩風，但私下她的穿搭其實很休閒，此時綁上包頭就可以達成超強減齡效果，照片中，可看到綁著丸子頭的孫藝珍，不論是穿大學T配裙子，還是單穿比基尼都零違和感，絲毫看不出來她已經38歲啦！

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 28 日 下午 9:10 張貼