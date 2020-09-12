近期各家品牌陸續推出香水新品，以下4款風格各不相同，身為擁香水無數的香民一定要去櫃上試香，每一款香水的獨特香氣讓人彷彿置身不同空間和意境，好像打開了任意門似的隨意穿梭在不同的場景！

▍1.一生之水初蜜淡香精

三宅一生一生之水初蜜淡香精是NECTAR系列第三部曲，與打造「一生之水昇華淡香精」及「一生之水綻放淡香水」的調香師 Dominique Ropion 及 Fanny Bal 再度聯手打造！以「破曉的花」為靈感；水感為題材打造一款清新花香的木質調香水，帶著愉悅、活力的姿態，但香氣中增添了日到夜大自然的魔力所給予的神秘感，如同感夜性運動，初蜜淡香精給人彷若花朵們跳著一隻又一隻的芭蕾舞，時而跳耀、時而捲起，向世上閃耀著它們的美麗，花開之時，都為了那香氣迷人的初蜜。前調以亞洲水梨及西瓜為主要香氣，清新多汁的水梨搭配香甜的西瓜，輕透的水潤感猶如咬下果實瞬間的輕響環繞於感官。中調的花香氣息，採用了清新、溫柔的牡丹與濃郁的茉莉花香一同漫舞於粉色的芭蕾舞台上，基調則精選了乳香檀木及帶有棉花香甜氣息的白麝香。

一生之水初蜜淡香精。（圖／邱映慈攝影）

▍2.峰暴男性淡香水

擅長以大自然為靈感創造的三宅一生香氛，全新推出的峰暴男性淡香水，捕捉大自然火山的爆發活力及各種奇觀的浩瀚能量，打造屬於一款屬於當代成熟男性的活力香氛。前調以檸檬的清新酷涼感搭配椰奶香醇氣息，打造猶如置身於熱帶國家清爽迷人；緊接著中調由清新羅勒精粹、天竺葵及小豆蔻接力登場，將草本芬芳依序帶出，基調則由帶有猶如火山陽剛氣息廣藿香坐鎮。

峰暴男性淡香水。（圖／邱映慈攝影）

▍3.BOIS D’AMANDE 暖陽甜杏

梵克雅寶「珠寶花園」頂級香氛系列，在2020年，推出了最新香氛作品「BOIS D’AMANDE 暖陽甜杏」，除了有著同系列一貫的優雅精品香氣品味，暖陽甜杏更帶來超越領域的香氣堆疊，創造出如同品牌珠寶百變卻優雅的奢華形象。暖陽甜杏，令人感受溫暖療癒的獨特香氣，閉上眼最先嗅覺到的來自於杏仁揉合淡淡的檸檬精粹，想像在陽光下漫步卻不感覺到黏膩，正如同這支香氛帶來的精神。

BOIS D’AMANDE 暖陽甜杏。（圖／品牌提供）

它的中心香氣來自獨特的維吉尼亞雪松樹，溫暖的雪松同時也被粉調香氣及杏仁包覆著，沉穩、溫暖、卻同時有著令人著迷的甜蜜。後調留下的甜味印記的是令人平靜溫暖人心的麝香香氣及香草，就像一朵被天鵝絨般包裹的雲彩，穿上肌膚的是如同絲質般的柔順包覆，一層層多變優雅卻不相違和的香氣堆疊，創造出如同Van Cleef & Arpels梵克雅寶帶來的低調卻優雅奢華精神。

▍4.L’Homme À la rose 紳士玫瑰

Maison Francis Kurkdjian 全新精湛之作「L’Homme À la rose 紳士玫瑰」於今年9月全球同步上市， 這款新香作品的形象明確清晰，香氣承襲品牌香氛衣櫥中，於2014推出的經典香氛「À la rose 皇后玫瑰」的精髓。「紳士玫瑰」是一款具有花香木質調的淡香精。在剛穿上它的前幾秒，先是新鮮的綠意漫延，之後瞬間迸發出結合葡萄柚和保加利亞大馬士革玫瑰的香氣，堆砌出一種自然活力的律動。中調是具渲染力的木質與玫瑰香調，再漸漸的以琥珀木質調帶出極具吸引力的誘人香氣。