伊林女星安妮精通俄、英、中、日文，她分享將在新節目料理比賽擔綱廚藝選手，近期緊鑼密鼓地練習中，節目派出型男主廚陪練，讓她每天都快樂練習，工作後就約廚師拚命練習，一路練習到早上4、5點，常常煮完就累了，因為身材管理，所以吃不多，但喜歡做菜給家人吃。

女星安妮換上MAX＆CO. 藍色洋裝，配戴GEORG JENSEN CURVE系列18K金純銀雙色手環、MERCY系列18K金耳環。（JOJ PHOTO攝）

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做什麼事都用盡全力的安妮，不只對廚藝有熱情，也對自我有高標準，有時間就跑健身房騎飛輪，維持身材的秘訣就是要自律，她有空就跑健身房，對飲食也節制，不吃油類食物，不吃晚餐，補充好的蛋白質，至於台灣人的美味雞排跟珍奶，她允許自己一年吃一次，不然就只吃一口。

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對食物高標準的她，對美妝也自有想法，這次拍攝Sisley美妝專題，第一個橘色西裝外套的自然妝感，展現可愛、乾淨的肌膚質感，她說，這就是她的日常妝容，很自然又能展現好膚質，這個時代已經不流行誇張的假睫毛，Sisley自然高雅的妝感深得她心，至於藍色洋裝的紅脣妝容，也是她最愛的色調，她平常會畫這樣的妝容去參加活動跟吃飯，眼妝很淡，但用滋潤又顯色的口紅來襯托氣勢。

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在妝容上除了臉上的美麗心機，她也會加強打亮肩膀跟鎖骨的部位，讓肌膚展現宛若巨星的亮澤，她笑說，這樣看起來肌膚質感很好，而且整個人自帶巨星鎂光燈。她認為，藝人不只要擁有漂亮身材也要擁有漂亮的心情，要對鏡頭的美貌負責，下了鏡頭後，也要對自己負責，安妮目前正在文化大學戲劇碩士班研讀，她也計畫在一年內畢業，再繼續攻讀博士班，不斷精進自我。

（專題企劃吳娮翎、妝品Sisley、Sisley彩妝師Albert、髮型師Yoko、攝影JOJ PHOTO、服裝MAX＆CO. 、珠寶飾品GEORG JENSEN ）