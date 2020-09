DARPHIN 全效舒緩濃縮修護精華上市活動現場美照。(DARPHIN提供)

Rodial新品精露系列。(Rodial提供)

Rodial「縮時精露系列」。(Rodial提供)

Rodial新品座談與創辦人Maria Hatzistefanis國際連線。(Rodial提供)

英國保養Rodial在1999年在倫敦成立,創辦人Maria Hatzistefanis曾任希臘版Vogue美容編輯,創辦品牌推出「鎖時無痕系列」,獲得許多名人喜愛,深獲許多好萊塢女星喜愛,例如珍妮佛羅佩茲、維多利亞貝克漢與珍妮佛安妮斯頓都是此系列商品愛用者,成為暢銷了20年的經典商品。

疫情期間,品牌連線Rodial創辦人Maria Hatzistefanis與台灣進行國際連線座談,除了分享新書「How to Make it Happen: Turning Failure Into Success」,也暢聊2020年歐美秋冬保養趨勢,結合Rodial秋冬新品「鎖時無痕修護精露」、「鎖時無痕精華油」,更同場加映Rodial首次登台的彩妝新品,奢華與美感兼具成功擄獲美妝迷的心。

頂級法系保養DARPHIN認為,現代人更需要聰明選用高濃萃安瓶保養瞬效修護肌膚問題,增強肌膚防禦力,延續品牌銷售冠軍「全效舒緩精華液」的傳奇「高濃度專利舒緩配方Calm Complex™」,推出6倍濃縮的「全效舒緩濃縮修護精華」,並全新添入超能益生菌激活科技和頂級山茶花精萃油,以「微導載體科技Carrier Technology」,製成滲透和滋養力皆絕佳的全新精華乳質地,擁有91%天然來源植萃成份,28天內有感保養。