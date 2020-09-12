熱愛運動的名模林又立、林可彤成立2年多的自創品牌於9月正式進駐信義商圈。兩人在四年多前一起拍攝女子訓練營及合作新書《女子訓練營》時陸續接到很多粉絲詢問身上使用的運動用品、並希望兩人能推薦好用的瘦身小道具，激勵兩位名模開發運動用品的決心，想要找出真正安全無毒、有運動成效的商品給同樣喜歡運動的朋友。

對於首家實體快閃店，hyphy不惜斥下百萬重資，以品牌的俏皮活力風格結合本季新品主題「水」的設計語彙，直接打造成一座「aqua U.」主題概念展位，時尚大氣的呈現，相當吸睛。走進hyphy快閃店實體店鋪會發現許多商品設計都非常輕巧、方便攜帶。原來是兩位闆娘深知最有效的瘦身並不是一周規定自己要做幾次運動，而是每天都要運動，因此，方便隨身攜帶的運動小物絕對是運動人士不可或缺的商品。過去只能透過線上購賣的hyhpy熱銷商品，這次都能在新光三越A11館hyhpy快閃實體櫃位上讓消費者直接體驗hyphy的產品和服務。

hyphy實體快閃店呈現活潑色系，展示hyphy熱銷商品和泳裝品牌à pois BY ARIA。（圖／品牌提供）

現場除了推出品牌爆賣款商品外，也將首度公開販售本季初登場的「水系列」新品：塑一圈迷你彈力帶鑽石刻紋防滑升級版、大瘦歡迎健身圈、雲朵冰冰涼感巾等，面對現今多變的大環境，hyphy本季以代表包容、堅韌、改變的「水」主題出發。透過「水」的各種樣貌，展現兩位女性創辦人，面對人生的無懼、不設限，勇於突破、創新，成就獨一無二的自我，充分演繹女力的韌性與柔軟！

塑一圈迷你彈力帶鑽石刻紋防滑升級版。（圖／品牌提供）

而除了自家商品外，這次快閃實體店鋪的銷售重點產品還有由L.A 設計師設計的泳裝品牌──à pois BY ARIA，現場提供消費者試用、試穿。喜歡運動的女孩們，千萬不可錯過！

▍活動

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★獎品內容 ｜ hyphy小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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