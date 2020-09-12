ADDICTION單色眼影一直是彩妝控討論熱度不減的神品，今年秋天全新改版推出99色眼影，而且還分成5種質地，嶄新的99色眼影靈感來自「生命萬物的真實美感」，像是肌膚底層透出的紅暈、臉上自然的小曬斑、陽光洗禮之後所誕生的小麥肌膚色等，豐富色選能夠讓彩妝控盡情的玩轉色彩，多種質地使眼妝變化無限可能！

一般人對於眼影疊擦的既定印象就是使用不同的色彩重複堆疊打造顏色的漸層感，這次ADDICTION推出5種質地「珠光P」、「閃爍光SP」、 「霧面M」、「天鵝絨C」、「絲綢光T」，經過質地的層次堆疊，任何人都能輕易化出自然、深邃立體的眼妝。

以不同顏色和質地堆疊，打造深邃立體的眼妝。（圖／邱映慈攝影）

「珠光P」光澤度高，一抹即能完美發色，展現細緻的珠光感；「閃爍光SP」光澤度更勝珠光P，呈現絢爛無比的金屬光澤，是大亮片與珠光的高度融合；「霧面M」粉質極度綿密，高度顯色、平滑好延展；「天鵝絨C」是濕潤觸感般的天鵝絨霜狀質地，呈現不黏膩的滑順觸感；「絲綢光T」可打造出自然濕潤光澤感之眼妝，也可做為眼影打底色使用。

珠光P顯色容易堆疊，圖中019P上海早餐顏色讓人非常驚艷！（圖／邱映慈攝影）

「閃爍光SP」不但閃度更強，多色更有特殊偏光，堆疊在任何顏色上都能讓眼神展現閃耀的濕潤感。（圖／邱映慈攝影）

霧面粉質細緻又顯色，試色使用的太妃糖、肉桂粉一抹打造低調高級感霧面眼妝。（圖／邱映慈攝影）

「天鵝絨C」是綿密感的霜狀質地，添加細緻珠光成分展現細緻質感。（圖／邱映慈攝影）

「絲綢光T」可打造濕潤光澤感眼妝，專業彩妝師建議可用於眼影最後步驟，就不會削弱這款眼影的光澤感。（圖／邱映慈攝影）

除了眼影外，ADDICTION還推出打亮、頰彩新品。品牌總監 KANAKO在詮釋底妝時最不可或缺的就是「為肌膚打光」這個步驟，使用添加極細緻珠光，為肌膚局部打光的癮亮光采膏(珠光)，或是宛如奶油般柔滑光澤，水潤質地的癮亮光采膏(水潤)可展現不同光澤，抹在眼部肌膚、臉頰、雙唇、肩頸等隨心所欲為肌膚打造出自然光澤與立體妝感。

左3是珠光感的癮亮光采膏，右1是水潤質地的癮亮光采膏。（圖／邱映慈攝影）

另外ADDICTION頰彩蜜也一直是品牌熱賣品，這次全新推出3色，「24沙漠風情」是以沙漠為印象的紅褐色，「25冷淡氣息」是時髦冷淡風灰粉色，「26花團錦簇」則讓人聯想到熱鬧花園的亮橘色。清爽不黏膩的水潤觸感能融合肌膚，創造自然紅暈的雙頰。

肌嫩粉顏頰彩蜜限量3色，易於重複堆疊塗抹與暈染，可隨心所欲掌握欲展現顏色的深淺。（圖／邱映慈攝影）

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★公佈時間 ｜ 2020/9/24

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