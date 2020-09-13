25歲美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和英國男星贊恩（Zayn Malik）分合5年，終於迎接兩人愛的結晶，身為模特兒的吉吉，特別拍攝孕婦寫真記錄美好的一刻，繼8月底公開黑白底的薄紗照，最近又釋出最新寫真，只見她穿著一件幾乎透明的洋裝，將孕期的身材曲線展露無遺，又美又仙的模樣狂吸600多萬讚。

照片中，吉吉頂著金色長捲髮，身穿綠色的薄紗洋裝，手臂和正面幾乎都是透明的布料，只能剛好遮住兩處重點部位，當風一吹，裙擺隨著氣流飄逸，直接露出9月大肚，連懷孕升級的上圍都呼之欲出，配上她的天使臉孔、魅惑眼神，美麗又性感的一面引起網友大讚，紛紛留言誇讚：「超級正的媽媽」、「美到不知道該說什麼」、「太性感了啦！」

另一個造型，她梳著浮貼的油頭，僅有幾條髮絲自然散落在臉上，身穿白色的短版內衣，解開牛仔褲頭，露出渾圓的孕肚，她一手插口袋，一手捧著肚子，流露出自然又性感的氛圍，再度讓網友看得目不轉睛。

除了釋出孕婦寫真，吉吉也公開拍攝現場的側錄影片，只見她展現模特兒的專業，面對鏡頭態度神色自若，也讓人一窺吉吉私下工作的模樣。