NARS擅於勾起女人內心深處的不羈，將魅惑本領變成日常發揮，展現真實的自我，絕不偽裝、不屑偽善！2020年，全新黑潮狂熱限量系列，以絕黑魅力與色彩碰撞，激發無畏創新的搭色顯學，跟隨場合、百變眼妝，低調高調隨心駕馭，玩色尺度一手拿捏！

NARS每次推出限量眼盤總會引發一波討論熱潮，本次推出的「黑潮狂熱12色眼彩盤」集結限量眼彩，彩妝新手或玩妝大師，都能輕鬆搭配，繪出百變風格雙眸，在不同時刻用眼神征服全場目光！粉質極細高顯色，輕掃好暈染，無間隙貼合眼部，整天持妝將心機藏於出彩眼神，千萬種眼神一盤掌握！眼盤中包含霧光、珠光、閃耀3種質地，和12種色選，從濃烈到裸色系，隨心搭配出你的百變妝容，無論是日常大地妝、戀愛放閃妝、火辣古銅妝到煙燻派對妝，一盤搞定所有妝容需求！

黑潮狂熱12色眼彩盤亮片色尤其值得一試，看似濃烈的色彩，卻擁有精緻有透明感的激美偏光。（圖／邱映慈攝影）

重妝控除了眼影要搶眼，睫毛也一定要濃密如扇、黑到發亮！NARS「濃烈煽情睫毛膏」創新配方調和最濃黑色彩複合物，放射XXXL級濃烈，蘊含滋潤油質地，保護睫毛及毛孔，獨特聚合物超強絲滑塑性，立即快乾、整天不沾暈結塊，綻放張力十足的煽情效果。細緻具彈力的嚴選刷毛，輕刷無阻力，擦上一層即均勻包覆毛根、勾起睫毛直揚天際，濃密放大程度，讓妳心甘情願簽下假睫毛放棄書！

濃密搶眼的妝容一定少不了唇彩的點綴，惹火唇膏點綴妝容煽動能量，霧面黑金屬磁吸蓋設計，對應蘊含奢華持久配方唇膏的濃烈色彩吸引力，打造絕美生火造氣場。搶奪視線的#MONA楓葉紅色調，自然棕調底蘊極度襯托氣色，絲綢質地保濕亮澤並填補唇紋，勾畫性感唇形，鮮嫩誘惑令人無法招架！