美國28歲流行樂小天后賽琳娜(Selena Gomez)，日前跨界與南韓大勢女團BLACKPINK合作，推出新曲〈ICE CREAM〉後人氣再度暴漲。近日更受邀登上時尚雜誌封面，大秀前凸後翹的性感曲線吸引粉絲們的目光。

由童星出身的賽琳娜，擁有甜美外表、清新氣質，自演出迪士尼頻道電視劇《孟漢娜》、《少年魔法師》的女主角後便一炮而紅，隨後演出多部電視劇及電影，並開始找人合作推出創作歌曲聲勢逐漸攀升。2013年正式推出首張個人專輯「Stars Dance」的她，正式以SOLO歌手身分開始活躍歌壇，陸續推出《Who Says》、《Lose You to Love Me》等暢銷單曲成為全球知名女歌手。近日再與韓國女團BLACKPINK合作全新單曲〈ICE CREAM〉的她，再度以超強氣勢襲捲歌壇，並收到不少雜誌邀請。

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賽琳娜日前登上時尚雜誌《Allure》時，特別換上多套造型展露好身材，其中一套造型她穿著黑色皮製洋裝，V到肚臍的設計使東西半球弧線完美呈現，另一套則換上平口內衣拼接立體蓬袖搭配熱褲，大秀美胸纖腰與性感長腿十分吸睛，釋出的幕後影片更吸引超過9萬人按讚，人氣無法擋。

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