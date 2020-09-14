演藝圈許多女星年過40依然看起來非常年輕美麗，歲月完全沒有在他們身上留下痕跡，他們的膚質狀態、身材線條甚至比許多20幾歲的年輕女生還要好。近期有媒體舉辦網友票選活動，請大家投票選出「最有魅力的逆齡女星」，第一名打敗林志玲、徐若瑄，實在太強大！

▍第五名：許路兒

許路兒是許維恩的大姊，今年已經44歲卻擁有一張20歲的少女臉，原來他很注重保養，不但睡前會用晚安凍膜來加強保溼，另外也會依照膚質狀況仔細的做分區保養，像是T字若出現毛孔、粉刺，就會特別用酸類保養品加強代謝，飲食方面盡量吃食物的原形，而且調味都很清淡，如此由內而外的調理，難怪在他身上看不到歲月的痕跡！

在 Instagram 查看這則貼文 ⭐️許路兒LureHsu⭐️（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 下午 10:22 張貼

▍第四名：舒淇

舒淇今年已44歲，不但肌膚狀況維持的很好，連身材都依然凹凸有緻。平時他很重視飲食控制，還保持運動習慣，他曾經分享自己的飲食秘訣就是想吃的東西就在運動完一小時內馬上吃，一旦超過這個時間就維持清淡的飲食，這樣一來較不容易發胖，能維持好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 SQ（@sqwhat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 3:06 張貼

▍第三名：林志玲

近日因為新婚洋溢著幸福氣息的林志玲今年已45歲，分享凍齡秘訣就是保持心態年輕，只要能持續對新事物保持好奇心，就能呈現出最好的自己。另外林志玲也有固定的運動習慣，像是游泳、慢跑、空中瑜伽，都是常做的運動，因為運動量大也讓他能夠大口吃喜歡的食物，不需要過度忌口。

在 Instagram 查看這則貼文 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 5 日 上午 5:53 張貼

▍第二名：徐若瑄

徐若瑄今年也是45歲，但是從外表看起來完全就是少女顏！徐若瑄曾表示自己是很認真保養的人，尤其保溼絕對是做好做滿，常常也會靠面膜來強化保養效果，另外他還很喜歡使用有抗老效果的精華液和乳霜搭配按摩手勢來拉提肌膚，如此用心保養難怪能夠維持肌膚彈性有光澤！

在 Instagram 查看這則貼文 徐若瑄VivianHsu（@vivianhsu.ironv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 31 日 下午 6:51 張貼

▍第一名：賈靜雯

今年45歲、擁有3個女兒的賈靜雯打敗林志玲、徐若瑄登上第一名，賈靜雯非常注重卸妝的步驟，還會依照妝容濃淡來選擇卸妝品，他認為徹底洗淨肌膚後續保養品才能真正發揮效果，洗臉後的保養也要快狠準，必用的保養品是精華和乳霜，塗抹時搭配按摩更能讓肌膚吸收營養。除了保養品，賈靜雯凍齡秘訣還有「維持重訓習慣」，一次都會做2小時以上，他覺得運動才能讓身體保持最佳狀態，就能將最好的一面呈現給觀眾。