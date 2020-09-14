美國24歲知名超模坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)，日前被拍到與小賈斯汀辣妻海莉比伯（Hailey Bieber）相約逛超市，兩人雖都戴著口罩，但超狂的火辣穿搭依然成為全超市最閃亮的焦點。
坎達兒珍娜擁有空靈又精緻的臉蛋與179cm高挑身材，加上曾與名媛姐妹金·卡戴珊(Kim Kardashian)與凱莉·珍娜(Kylie Jenner)等人一同參加真人實境秀節目《與卡戴珊姊妹同行》的錄製，讓她人氣暴漲成為家喻戶曉的人物，也成為時尚精品愛用的超模之一。
過去便與海莉十分要好的她，近日相約一同前往超市買菜，沒想到竟遭到狗仔跟拍，只見坎達兒只穿著運動內衣搭配短版緊身瑜珈褲與脫鞋，一旁的海莉則是穿著紅色毛衣與同色系單車褲，大方秀出結實的完美曲線，讓原本「生活味」十足的超市變成她們的伸展台。
網友們看到照片也紛紛留言「她們兩個也太狂」、「到底誰敢穿這樣上超市」、「有身材就是可以任性」、「超模就是不一樣」。
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