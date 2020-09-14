女星陳芳語（Kimberley Chen）過去以《愛你》一曲走紅，除了嘹亮的好歌喉，她的身材更是火辣破表，從小成長在澳洲的她性格活潑外向，時不時就會在社群網站上分享有料的好身材，除了夏天必備的比基尼照之外，近日穿上中空裝大秀曲線，纖瘦模樣瞬間引發粉絲們熱議。

近日，陳芳語在IG上分享一張站在路邊的照片，並寫下：「沒有吃到饅頭」，俏皮的表情相當淘氣，只見她穿著白色無袖背心搭配今年最夯的五分單車褲，秀出纖瘦的四肢，尤其一雙美腿讓大票網友們看了紛紛直呼「短髮很適合妳呢」、「好像瘦了」、「陳真的太瘦了啦！要吃多點知道了嗎」。

在 Instagram 查看這則貼文 🇦🇺 ♡（@lekimberleyy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 上午 1:58 張貼

熱愛穿背心卻擔心顯胖的女孩們，可以學學陳芳語選擇寬版的肩帶款式，類似今年流行的墊肩背心，手臂只露出纖瘦的部分，內搭黑色小可愛，穿出性感的中空效果，下半身搭配短褲，就可以讓身材瞬間小一號。

在 Instagram 查看這則貼文 🇦🇺 ♡（@lekimberleyy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 2 日 上午 3:17 張貼

陳芳語在今年5月大方認愛歌唱節目《超級偶像》出身的男友林利豪（Albert），不僅不定期PO出閃照，更力邀他擔任新歌《4AM CALLS》的MV男主角，兩人甜密互動羨煞眾人，近期的陳芳語可說是愛情事業兩得意。