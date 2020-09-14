「南韓性感小野馬」泫雅，原定上個月將推出新專輯，卻因「血管迷走神經性暈眩」病症加重，使得經紀公司不得不宣布暫停所有行程，待病情好轉再回歸舞台令粉絲們相當心疼，但泫雅還是不時透過IG與粉絲們互動分享近況，日前她再度PO出火辣的穿搭照，吸引超過41.8萬人按讚。

2年前歷經「認愛風波」，泫雅與男友Dawn(金曉鐘)不僅愛得更加大方，還一同加入PSY大叔所經營的經紀公司「P NATION」，泫雅隨後也發行個人單曲《Flower Shower》人氣再度攀升。但自從去年公開罹患「血管迷走神經性暈眩」後，便不時傳出泫雅因病昏倒的消息，沒想到近期病情加重再次於工作時昏迷，使得經紀公司不得不宣布無限期暫停回歸行程。泫雅在事後雖貼出照片及影片安撫粉絲，卻還是讓網友們相當擔心，紛紛湧入她的IG叮嚀她要多休息。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 18 日 下午 9:34 張貼

不過，穿搭風格一向前衛、大膽的泫雅，在休息期間還是不忘曬出「穿搭辣照」與粉絲們互動。近日公開的照片中，只見她頭戴黑點絨帽，身上穿著T桖搭配白色迷你裙與七彩半筒襪及跟鞋，露出修長美腿，看起來十分俏皮又性感，但下一張竟以「邪惡視角」拍攝，大方秀出內搭紅點小褲令粉絲們大噴鼻血。

紛紛留言「我的女神太可愛了」、「好好休息期待你回來」、「這套穿搭可愛慘了」。