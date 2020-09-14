榮獲本屆威尼斯影展終身成就獎殊榮的時尚精靈蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton），日前在《The Human Voice》電影首映會上以Manolo Blahnik 2020春夏TRIANON高跟鞋華麗亮相。

Tilda Swinton 穿上一襲優雅的白色高級訂製服，配上Manolo Blahnik以巴黎宮廷風印花的高跟鞋，宛如從夢境古堡走出來的仙女。Manolo Blahnik 鞋款皆為資深工匠在義大利手工製作，當季款式全球數量有限，台灣引進的兩款：CAROLYNE以及LURUM都已售罄。

時尚精靈Tilda Swinton化身巴黎宮廷仙女出席電影首映會（圖／品牌提供）

延伸鞋面的鞋型是Manolo Blahnik 2020秋冬系列設計的一大亮點，像是ARALIA 和PAVESA這兩款高跟鞋，在鞋頭上以大顆的巴洛克彩色珠寶點綴，整個設計靈感源自於中古世紀巴洛克建築金碧輝煌的特點，立體華美、奢華閃耀，風格大膽張揚而又不失細膩，色彩對比且鮮明。巴洛克風格的華麗感，在藝術家Mr. Blahnik的雕琢打造下變得更有內涵。

時尚精靈Tilda Swinton化身巴黎宮廷仙女出席電影首映會（圖／品牌提供）

Tilda Swinton因為高顏值受封「精靈女神」、「時尚仙人」的稱號，更曾出演漫威電影《奇異博士》裡的「古一大師」，不論是在戲劇、電影還是各大頒獎場合，她每每出場都令粉絲們相當驚豔。