為迎接即將到來的秋季，adidas推出全新Outer Jacket系列風衣外套，汲取當紅時尚元素，將秋冬流行甜美色系、大勢工裝元素注入設計細節，大膽使用色塊拼接、趣味Logo圖案碰撞出全新火花，打造兼具時尚與機能的運動潮流單品，更邀請女神張鈞甯以俐落短髮演繹百變造型，成就最受矚目早秋街頭穿搭！

剪去飄逸長髮，氣質女神張鈞甯換上個性「精靈系」短髮造型，穿上全新Outer Jacket系列風衣外套，將深淺不同的拼接風衣外套搭配同色系束口運動長褲，同色系的tone on tone穿搭打造簡約的時尚型格，內搭經典素面大學T增添活力。柔和的奶茶色系Outer Jacket風衣外套採用以海洋回收塑料再製而成的PRIMEBLUE面料，具透氣效果的背後切割剪裁與帽緣加長的遮陽設計，相當適合台灣忽冷忽熱的早秋氣候。

張鈞甯以adidas黑粉撞色相接的Outer Jacket風衣外套搭配同款傘狀長裙，展現率性街頭氣場。(圖/品牌提供)

此外，女神再以黑粉撞色相接的風衣外套搭配同款傘狀長裙，展現率性街頭氣場。風衣外套採用率性黑的防風防潑水面料，拼接搶眼的大面桃粉色塊，並顛覆過往設計，將品牌LOGO解構重組賦予質感小細節印花，營造視覺亮點；袖口以魔鬼氈結合隱藏式拉鍊設計，提升實用機能性；長裙則使用半截式透氣布內裡襯托硬挺俐落剪裁，營造潮流態度。

張鈞甯演繹的adidas Outer Jacket風衣，輕巧透氣布料舒適不悶熱，在天氣變化難以預測的早秋氣候，輕鬆為秋冬造型定番。(圖/品牌提供)

最後，張鈞甯換上秋冬衣櫃必備的長版風衣內搭Logo運動內衣與legging緊身褲，利用外套簡約又仙氣的配色搭配長版寬鬆剪裁，並以高腰綁帶設計適度展露腰身曲線。風衣單品使用輕巧透氣布料舒適不悶熱，在天氣變化難以預測的秋天午後，輕鬆為時尚女孩秋冬造型定番！