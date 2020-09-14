高級訂製服設計師方國強的自創珠寶品牌Khieng HAUTE JOAILLERIE 發表年度力作，以孔雀開屏的吉祥意象為主題創作「耀眼的綠孔雀」（Esmeralda＆#8211; Flame of elegance in darkness）項鍊，項鍊可以拆解成胸針、鍊墜和頸圈，展現萬種風情，完美詮釋鳥中之王的尊貴奢華之美。

方國強年度珠寶「耀眼的綠孔雀」項鍊套組，鍊墜可拆卸成胸針。（Khieng HAUTE JOAILLERIE提供）

這件歷時3年才完工的「Esmeralda -Flame of elegance in darkness」珠寶，以42.24ct翠綠碧璽為主石，搭配5.46克拉的錳鋁榴石及5.29克拉黃寶石，打造孔雀的金翠眼圈和五彩羽翼，華麗丰采的尾屏生動靈巧，以5.96克拉沙弗萊石漸層鋪疊，猶如黑暗中炙熱的火焰，頭冠則以祖母綠點綴。

方國強早年旅法期間曾任法國安伽賀（Ungaro）高級訂製服裝品牌的首席配件設計師，如今從高級訂製服延伸觸角到珠寶設計領域，同樣以秉持量身訂製的精神，每件珠寶作品都獨一無二。