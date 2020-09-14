25歲美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）長相高級精緻，更是身高179公分的長腿姊姊，打從出道以來就是時尚界的話題人物，近期的好消息，莫過於她與英國男星男友贊恩（Zayn Malik）擁有了愛的結晶，令廣大粉絲們都相當期待。而縱使當了媽依舊擁有好身材的Gigi Hadid，近日再度釋出前凸後翹的寫真，吸引眾人的目光。

一系列寫真其實是 Gigi Hadid 替 Calvin Klein 拍攝的貼身衣物廣告，光是一張「裸上身」辣照就震驚全場，只見她胸前光溜溜，只穿上一件牛仔褲就入鏡，大方秀出渾圓的豐滿側乳，就連緊實的腰線都吸睛度滿分，一整成型地展現出她的曼妙身材。

在 Instagram 查看這則貼文 Calvin Klein（@calvinklein）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 上午 11:34 張貼

在另一套造型中，Gigi Hadid 則是單穿襯衫就出場，造型簡約卻看起來更魅惑，原來是沒穿胸罩！她大大敞開雙邊的鈕扣，一顆也不留，讓腹肌線條若隱若現，最後畫面帶到下半身，展示誘人的蜜大腿，令人看了血脈噴張。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid（@gigihadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 上午 7:37 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 HYPEBEAST（@hypebeast）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 11:03 張貼

Gigi Hadid 除了靠著天使般的面孔圈粉，更以獨特時尚品味受到粉絲追隨，堪稱歐美版「帶貨女王」，只要是她穿過的衣服必定會缺貨，這次果真又再度引發話題，粉絲們看了紛紛回應：「太好看了」、「最火辣的媽媽」、「被燒到了」、「好美的模特」等。