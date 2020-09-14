比利時包款Kipling攜手紐約街頭藝術家Keith Haring 推聯名包款。（Kipling提供）

比利時時尚包包品牌Kipling攜手紐約街頭藝術家Keith Haring，打造聯名包款，限量聯名系列以簡單可愛的線條，將美式普普藝術注入到經典包款上，全系列共有6款式19包，多款設計滿足現代人豐富的日常行程，即日起至30日止，在台北信義百貨打造限期打造實境體驗的拍照牆，凡上傳打卡照片即有機會獲得限量雙重好禮。

Kipling X Keith Haring限量聯名系列將塗鴉粉筆的筆跡，創作於兩色不同材質的包款上，黑色為防潑水尼龍材質，白色則為抓皺尼龍材質。其以線條勾勒出不同圖章，包含被愛包圍的群體、活力躍動的人群、生動活潑的萌犬等，搭配鮮豔惹眼的紅、黃、藍亮色，打造恣意不拘的潮流美學。而在吊飾、織帶設計相較以往也更具獨特，如跳脫常態的毛絨、公仔風格，改以2D白色平面搭配蘊藏多彩人像圖案的設計，好似地鐵的牆面讓人盡情揮灑創意；織帶印上聯名字樣，更顯潮流時尚感，限量聯名系列除有黑白兩色系列外，還有文青派最愛的托特袋包款，其米白底色，將可愛萌犬、藝術自畫像、經典語錄幽默地設計於包包上。