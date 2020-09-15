PUMA推出全新 PUMA Mile Rider 當代潮流新寵鞋款，將鮮豔明亮的閃耀配色搭配上復古靈感元素，打造90年代迷幻風格鮮明的型格單品，同步推出以賽車競技運動為設計主調的 PUMA Evide 流行風衣套裝，注入螢光彎刀圖騰點綴，由Jolin蔡依林帥氣演繹，震懾時尚迷幻魅力氣場！

當代潮流新寵PUMA Mile Rider起源於80年代的PUMA Rider復古鞋款，注入時尚元素翻玩重塑，增添90年代水上摩特車運動盛行的靈感啟發，以海浪捲起的樣貌設計圖騰點綴於鞋面，鞋側PUMA字樣更以反光裁片增加亮點，在陽光照射下光彩熠熠，呼應現代女力在各個領域都以自身強大能量發光發熱的意象。

此次蔡依林實穿的銀白配色PUMA Mile Rider採用網眼及皮革裁片拼接打造，百搭極簡的白色鞋面輔以黑色色塊及金屬裁片點綴，帥氣型格的潮流設計深受流行天后喜愛。除了銀白配色外，本季 PUMA Mile Rider 同步也推出彩漾新配色，由螢光綠、粉紅、及鵝黃等色塊拼貼在全黑鞋面上，高調大膽的設計成功搶佔鎂光燈焦點。

蔡依林露出結實小蠻腰，身材超凍齡！（圖／品牌提供）

時尚圈強勢颳起賽車運動風尚！流行天后蔡依林穿上全新 PUMA Evide流行風衣套裝，打造迷幻浪漫新型格，將招牌彎刀揮灑上螢光綠增加亮點，拼湊成特色圖樣點綴在袖側和褲側，宛如賽道般在服飾上飛騰。在此次形象拍攝中，蔡依林大方露出結實小蠻腰，在夕陽的映照下，為帥氣女力增添性感魅力，完美身型比例，彷彿置身時尚大秀，掌握全場唯一目光。