歐舒丹就像醉心於作品的萃取藝術師，長時間深入鑽研，發掘金黃蠟菊中所蘊含的所有珍貴奧秘，於2001年首度發現蠟菊的神奇力量後，於2009年首次上市L’OCCITANE蠟菊賦活系列，主要活性成分是蠟菊精華油，帶來增生膠原蛋白6倍、提高抗氧化、加強活化肌膚微循環效用。

2018年蠟菊賦活系列推出升級版，以蠟菊極萃複方大幅提升肌膚內在修復再生與外在抵禦侵襲惡劣因子。在經歷數次重大的科技突破創新後，2020年，邁入深耕研蠟菊第20周年，L’OCCITANE再度突破，解鎖長達6年研究成果，運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」，以介於氣體及液體間的超臨界流體，完整保留蠟菊核心精華，提升蠟菊濃度30％，更提煉出被稱為天然視黃醇的「蠟菊超效醇萃」，結合主力成份「蠟菊極萃複方」，帶來六大抗老功效，：撫平皺紋、提升緊緻、提升光澤、維持彈力、勻亮膚色及澎潤飽滿，讓你的肌膚與時間唱反調！

成分升級的蠟菊賦活極萃霜、蠟菊賦活極萃讓抗老保養更有感。（圖／邱映慈攝影）

其中熱銷超過百萬瓶經典商品「蠟菊賦活極萃霜」成分全面升級，揉合全新的蠟菊超效醇萃，能活化肌膚，防止膠原蛋白流失、協助膠原蛋白生成，提高肌膚支撐與上提緊緻彈力。結合種天然活性植萃關鍵元素，多種源自天然植萃的精純精華油富含不飽和脂肪酸omega-3及omega-6，可深層修護、潤澤，均勻提亮膚色，重塑臉部輪廓線條，改善斑點、鬆弛、缺乏彈性及乾燥等問題，給予肌膚充沛的金黃抗老能量。

周年慶期間限定推出30ml入門組賦「活極萃入門組NT2,860」不但有賦菊賦活極萃霜30ml正品更加贈體驗版小容量含蠟菊賦活菁露、蠟菊賦活潔面乳、蠟菊賦活濃萃眼霜、蠟菊賦活極萃油及化妝包，還在觀望的你可以趁此機會趕快入手喔！

另外同系列「蠟菊賦活極萃」也是必須趁周年慶入手的神級好物，使用如同穿上了量身訂做的黃金塑身衣，黃金緊顏，保養時搭配手勢「1托、2塑、3定型」，有效改善法令紋，拉緊輪廓線，塑造理想中緊緻V型美顏。