南韓女團f(x)前成員Luna(朴善英)，以渾厚的嗓音及開朗的個性吸引大批粉絲喜愛，即使退出女團，依然活躍於歌壇及舞台劇。近日她接下服飾品牌代言，在個人社交平台上公開一系列形象照，性感又健康的穿搭成功吸引網友的目光。

Luna擁有甜美的外表與深厚的歌唱實力，在女團時期便以第一主唱的身分征服大批粉絲的心，加上她在綜藝節目中展現自然不做作的個性，讓她再度圈入一票粉絲喜愛。但Luna在去年合約到期後她也選擇離開老東家，以SOLO歌手身分繼續活動。

在 Instagram 查看這則貼文 Luna 루나（@hermosavidaluna）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 上午 3:44 張貼

單飛後的她不僅突破以往清純形象，造型的尺度也越來越大，除了之前曾多次公開比基尼辣照外，近日接下服飾品牌「SYNC」的她，在IG上釋出的形象照也十分吸睛。只見她穿著牛仔襯衫扣子全開，大方展現內搭黑bra與纖腰馬甲線，令粉絲們看了臉紅心跳。

紛紛大讚她的好身材「Luna身材越來越好了」、「感覺又更fit了」、「姐姐實在辣慘了」吸引超過3.3萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Luna 루나（@hermosavidaluna）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 下午 10:52 張貼