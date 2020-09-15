來自澳洲的51歲好萊塢女星凱特·布蘭琪(Cate Blanchett)，近日受邀擔任「第77屆威尼斯影展」主席，9月12日的閉幕紅毯上她穿著一件宛如孔雀開屏的透視華服性感出席，成為全場矚目的焦點。
凱特布蘭琪過去曾在《籃色茱莉》、《仙履奇緣》、《魔戒》、《哈比人》等多部電影中，以精湛的演技拿下奧斯卡金像獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎主角和配角獎的獎項，她也是繼妮可基嫚后第二位獲得奧斯卡女主角獎的澳洲女演員。另外，凱特布蘭琪還曾為了融入劇中角色舉家搬至英國及愛爾蘭生活，敬業的程度令人欽佩。
而演技備受業界及影迷肯定的她，今年受邀擔任「第77屆威尼斯影展」的主席時，已在開幕期間換上多套華服吸引眾人的目光，12日的閉幕典禮上她依然還是焦點。只見她穿著由Giorgio Armani所設計的華服，透視的網紗罩衫內搭貼身拼接洋裝，凹凸有致的好身材一覽無遺。
網友看到也紛紛大讚「51歲身材還是很好」、「薑還是老的辣」、「美得太超過了」。
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