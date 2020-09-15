大陸女星鄭爽擁有168cm姣好身材及甜美臉蛋，過去因出演《微微一笑很傾城》、《一起來看流星雨》等劇爆紅，以清純形象圈粉無數，是不少男性粉絲心中的女神，演藝事業一帆風順的她，近期又接下最新綜藝節目《我在頤和園等你》，她近日身穿一套紗裙再現好身材，令人看了大吃冰淇淋。

近日，鄭爽在節目《我在頤和園等你》中，以一套超美粉色星星紗裙登場，畫面中，她挽著低馬尾，一秒變成溫柔可人的漢服小姐姐，搭配上類似漢服設計的裙裝，古典的造型很顯氣質，身材高挑纖瘦的她幾乎穿什麼都好看。

鄭爽漢服紗裙洩撩人曲線 ㄦ字收腰仙氣十足（圖／摘自微博@ 头条时尚资讯）

鄭爽這套裙裝的色系清新，透過雙層的同色系網紗來穿出層次感，正面可看到簡單的腰封，意外襯托出撩人的美胸曲線，加上在腰部有著ㄦ字收腰設計，看起來仙氣十足，兼具飄逸感和甜美感。

鄭爽漢服紗裙洩撩人曲線 ㄦ字收腰仙氣十足（圖／摘自微博@ 头条时尚资讯）

鄭爽苗條的比例讓這套衣服顯得更有質感，宛如古代劇中的氣質大小姐，小家碧玉的溫婉氣質十分誘人，粉絲們看了也紛紛回應：「爽妹真的美」、「頭髮隨便一紮柔美的像個天使」、「覺得她很像高圓圓還有姚笛的結合體」、「超級顯氣質」、「簡直就是仙女下凡」、「太空靈了」等。