台灣正妹何蓁以清純長相、魔鬼身材走紅，甜美笑容總能融化人心，先前她因去日本北海道滑雪，穿著火辣小背心引發熱議，近期，她又與好姊妹相約穿上性感洋裝合照，大秀玲瓏有緻的曲線。

照片中，何蓁穿著一套白色裙裝，上半身以渾圓酥胸搶鏡，性感南半球令人看了好害羞，下半身則以不規則裙擺秀出長腿，同時她也逗趣表示，自己力邀好友擔任一日「側露夥伴」，只見站在一旁的姊妹也換上側面大開的褲裝，辣度絲毫不輸，兩人同框畫面超養眼，超犯規視角讓人眼睛不知道該放哪。

在 Instagram 查看這則貼文 何蓁 Chen Ho（@cancermine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 下午 9:01 張貼

性感的穿搭讓大票網友們看了十分興奮，紛紛激動回應：「這真的太辣了啦」、「今天妳是雅典娜女神啊」、「兩款側露兜在一起，畫面太美了哦！」、「白衣服身材好好」、「超美」、「側面太強」等。

在 Instagram 查看這則貼文 何蓁 Chen Ho（@cancermine）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 下午 11:58 張貼

日常何蓁除了熱愛分享生活辣照及美食，更會親民回覆粉絲們的問題，每每發出美照都能成功吸引網友們的目光，目前在Instagram上已累積超過20萬追蹤者喜愛。