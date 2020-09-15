今年在疫情之下，各百貨為了刺激消費，都趕在周年慶檔期前推出超下殺的暖身優惠，京站本月就特別推出了11年來首次的「鈔錢佈數週年預備慶」，明（16日）起至10月5日將於館內祭出堪稱全台最低門檻的滿3800即送500優惠，最高回饋達21%以外，更繼續帶動運動健康風潮，不僅在新的3樓「i SWING我搖擺」專區推出運動健身及商品優惠，更在館內帶來了多家獨家餐飲新品牌開幕，先為周年慶預熱氣氛。
明（16日）起至10月5日期間，京站將於全檔期在全館推出當日消費累滿3800元，即可憑發票換400元商品贈券、消費滿7600換800，首5日卡友獨享加碼再贈百元，等於最高即可獲500元回饋，再加碼推刷台北富邦銀行J卡再贈300元，總計回饋高達21%，而且全館還有萬件買1送1商品，當日消費滿6000即抽外送抵用金千元、美食券2000元、日勝生加賀屋平日雙人一泊一食住宿券等獎品，最後還有一人可獨得2倍終極大獎，以上所有獎項雙倍送。
而自3樓的「i SWING我搖擺」專區改裝以來，為了讓消費者打造屬於自己的健康生活方式，而加入了如LOXE洛禮詩等品牌，不少上班族都會趁機到館內運動健身，現預備慶期間更推出3500元的團體課程、10堂任選無期限方案，買課程就送彈力圈組以外，還有2個月期課的2人同行10堂方案，特價2800元，搭配全台獨家的運動商品如NU的能量腳環買1送1等優惠，配上動滋券使用就省更多。
動的健康，也要吃的快樂，京站同時也在本月陸續引進全新全台獨家餐飲品牌，像9月下旬登場的就有全台百貨獨家善果餐飲新品牌蔬食餐廳「Vegan Amore蔬慕」，將為顧客帶來全新推出蔬食料理，開幕首3日、每日前30組顧客，贈酥炸松露脆薯，開幕首5日凡內用消費滿1500元就送餐點9折優惠券，另還有9月25日即將開幕、主打個人精緻麻辣鍋的「辣mini」，自己也能輕鬆吃鍋。
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